Terremoto intensamente avvertito dalla popolazione poco fa: tremano oltre 3 milioni di persone. Dati ufficiali del sisma in Turchia

Terremoto, trema zona altamente sismica Ancora scosse di terremoto in diverse zone del mondo, avvertite nettamente dalla popolazione, in particolare nel Pacifico ma anche tra la Grecia, Turchia e Medio Oriente. Negli ultimi giorni sono state tante le scosse nel Mediterraneo, con M superiore al quarto grado, specie nelle isole del Dodecaneso, interessate da numerosi sismi. Scossa M 4.2 in Turchia Proprio poco fa, un’altra scossa di terremoto superiore al quarto grado, è stata avvertita intensamente in Turchia e in parte delle isole del Dodecaneso ma non risultano al momento segnalazioni di danni. Il sisma ha avuto un ipocentro fissato a soli 10 km ed è stato avvertito per oltre 100 km, vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del terremoto. Dettagli epicentro Il sisma avvenuto alle 9.43 (italiane) ha avuto una M 4.2 ed è stato localizzato a 7 km N di Akhisar, 56 km NE di Manisa, 90 km NE di İzmir. A tremare sono state oltre e milioni di persone, tantissime le città che hanno avvertito il sisma.

Trema anche la Grecia Il sisma in questione ha fatto tremare la terra per oltre 100 km ed è stato avvertito intensamente nell’ovest della Turchia ma anche in parte della Grecia come ad esempio nelle isole del Dodecanneso e in alcuni settori orientali del Paese. Come detto non si segnalano danni ma paura nella zone interessate e soprattutto quelle epicentrali.

Forte terremoto in Cina, M 5.0 Forte terremoto quest’oggi, nel pomeriggio, anche in Cina, avvertito soprattutto nel settore sud-occidentale. Il sisma, è avvenuto dopo le 17 (italiane) e secondo l’Emsc, è stato fissato 1087 km N di Hà Nội, 1302 km NW di Macau. Diverse sono state le segnalazioni di avvertimento del sisma, alcune riportate anche dall’Emsc, in particolare di persone che vivono nelle zone prossime all’epicentro.