Terremoto intensamente avvertito dalla popolazione nelle Filippine: molte le città colpite. Dettagli epicentro e dati ufficiali

Secondo quanto riportato dall’Ems, il sisma ha avuto un ipocentro di circa 100 km ma nonostante la profondità è stato ben avvertito dalla popolazione. Il terremoto è stato poi localizzato a 168 km SE di Hengchun, Taiwan, 248 km SE di Kaohsiung, Taiwan ed è stato percepito in maniera netta tra le Filippine settentrionali e Taiwan, dove numerose sono state le segnalazioni. Al momento non vengono segnalati danni o conseguenze post sisma.

Continua a tremare la terra nel Pacifico e in particolare nelle Filippine e Taiwan dove poco fa si è avuta una nuova scossa attorno al quinto grado. Ricordiamo che il paese ormai da oltre due settimane è interessato da forti terremoti. In particolare, quello di M 6.5 avvenuto nel finale di ottobre, ha provocato vittime, crolli e feriti. Vediamo nel dettaglio la scossa di poco fa.

Il 17 ottobre 2019, un forte terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito Taiwan, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ad 1 chilometro a 78 chilometri a sud-ovest di Yonakuni (Giappone, 1.700 abitanti), a 90 chilometri ad est di Hualian (Taiwan, 351.000 abitanti) e a 156 chilometri a sud-est di Taipei (Taiwan, 7.872.000 abitanti). Peggiore la situazione nelle Filippine, dove un forte terremoto M 6.5, è stato avvertito a fine ottobre nel sud del Paese, con epicentro a 16,3 chilometri a sud-ovest della città di Davao. Il sisma ha provocato anche vittime e feriti e al momento sono saliti a sei i morti ed oltre 100 i feriti. Non sono mancati momenti di panico nella popolazione e numerosissimi crolli e black-out, in particolare a General Santo, nella provincia di South Cotabato.

La terra sta continuando a tremare intensamente nelle Filippine ma anche in altre zone del Pacifico, con scosse nettamente avvertite dalla popolazione.