Terremoto intensamente avvertito dalla popolazione in Giappone: dettagli epicentro e dati ufficiali del sisma

Come detto, nel pomeriggio odierno la terra è tornata a tremare anche in Giappone. Secondo quanto riportato dall’Emsc, un sisma M 4.6 ha interessato il Paese, con ipocentro fissato a 10 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito intensamente per oltre 100 km e segnalazioni sono giunte da numerose città. Secondo l’Emsc, il sisma è avvenuto alle 13.17 (orario italiano).

Molte le scosse di terremoto che si sono registrate nella giornata odierna nel Pacifico, con sismi avvertiti intensamente tra Indonesia, Filippine e Giappone. Proprio in Giappone, nel pomeriggio odierno, una nuova scossa M 4.6 è stata avvertita in maniera netta dalla popolazione, soprattutto nella zona di Ryukyu Islands, vediamo nel dettaglio.

