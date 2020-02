Terremoto intensamente avvertito in diverse città: tremano decine di migliaia di persone, dettagli epicentro e dati ufficiali del sisma alle isole Fiji

Ancora scosse, non c’è tregua per queste zone Tanti terremoti nel corso delle ultime ore, soprattutto nel Pacifico dove la terra sta continuando a tremare senza sosta. Non solo Pacifico, dove continuano a tremare intensamente anche le Fiji ma quest’oggi, scosse sono state avvertite anche in Italia, come riportato in apposito editoriale. Torniamo adesso nel Pacifico e analizziamo un’altra forte scossa che ha colpito le Fiji. Forte scossa di terremoto M 5.0 Quest’oggi sono state due al momento le forti scosse registrate alle isole Fiji, M 5.2 e M 5.0 avvertita nel pomeriggio odierno. La scossa di terremoto, nonostante la profondità piuttosto elevata è stata avvertita molto bene da moltissime persone e a tremare sono state decine di migliaia di persone. La terra ha tremato intensamente per oltre 200 km, vediamo nel dettaglio la localizzazione del sisma secondo l’Emsc. Localizzazione del sisma Il forte terremoto, stando a quanto riportato dall’Emsc, è stato localizzato a 256 km sud-est di Lambasa, Fiji / pop: 24,200 e 316 km est di Suva, Fiji / pop: 77,400 . Non si registrano danni grazie alla profondità piuttosto elevata del sisma. La terra sta continuando a tremare in gran parte del Pacifico, poco fa, alle ore 19.37 (italiane) un’altra scossa prossima al quarto grado è stata intensamente avvertita a sud di Sumatra, in particolare a Bukittinggi, città a soli 15 km dall’epicentro.

Trema tutto l’Anello di Fuoco Anche la zona in questione fa parte dell’Anello di Fuoco, settore piuttosto ampio che si estende con una forma a ferro di cavallo e va a circondare tutti i Paesi che affacciano sulle coste pacifiche. Inoltre in queste zone sono presenti anche molti vulcani attivi e tra i più pericolosi al mondo. Quest’area si estende per circa 40.000 km tutto intorno all’oceano Pacifico.

Forte e profondo terremoto in Alaska Una forte e profonda scossa ha colpito ore fa anche il nord emisfero, in particolare l’Alaska, con M 4.7. Il terremoto in questione è avvenuto alle ore 15.16 (italiane) ed è stato avvertito in diverse città dell’Alaska. Vediamo nel dettaglio la localizzazione del sisma e le città più vicine all’epicentro. Secondo l’Emsc, il terremoto è stato localizzato a 169 km NW di Kodiak, dove la scossa è stata avvertita nettamente.