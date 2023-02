Terremoto Italia oggi, domenica 5 febbraio 2023: scosse in varie regioni. Dettagli INGV

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la più forte scossa di terremoto della giornata di oggi, domenica 5 febbraio 2023 in Campania, di magnitudo 3.0 alle ore 1:45 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli, ipocentro a 4 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Vediamo di seguito i comuni interessati.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Bacoli, 5 km da Monte di Procida, 6 km da Pozzuoli, 8 km da Procida, 9 km da Quarto, 13 km da Napoli e Marano di Napoli, 14 km da Calvizzano e Qualiano, 15 km da Mugnano di Napoli e Villaricca, 16 km da Ischia e Giugliano in Campania, 17 km da Melito di Napoli, 18 km da Casavatore, Casamicciola Terme, Parete, Arzano e Sant’Antimo.

Le altre scosse registrate oggi in Italia

L’Ingv ha registrato in Italia altre scosse di terremoto. Alle 7:46 sisma di magnitudo 2.2 a San Sosti, Calabria, in provincia di Cosenza, ipocentro a 89 km. Alle ore 11:12 scossa di magnitudo 2.0 a Sarnano, Marche, in provincia di Macerata. Alle ore 13:28 una scossa è avvenuta in Emilia Romagna, epicentro a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, intensità magnitudo 2.3 con ipocentro a 7 chilometri. Alle ore 18:18 scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 2.5 con epicentro ad Adrano, in provincia di Catania con ipocentro a 15 chilometri.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, domenica 5 febbraio 2023, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Giappone alle ore 1:03 con ipocentro a 20 km e in Cile di magnitudo 5.6, alle ore 2:02. Ipocentro a 68 km di profondità. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.