Terremoto: l’Italia sta continuando a muoversi da nord a sud. Diverse le scosse, ecco le ultimissime registrate. Dati ufficiali

Terremoto, diverse scosse in Italia

Nel corso delle ultime ore, la terra ha tremato in diverse regioni italiane ma con scosse per lo più deboli o al massimo moderata, alcune al di sopra del terzo grado. Non solo Italia ma continua a tremare, come riportato precedentemente, anche parte del Mediterraneo, soprattutto la Grecia e la Turchia, con sismi ben avvertiti dalla popolazione locale.

Serie di terremoti nel Tirreno meridionale

Nei giorni scorsi ma in particolare nella mattinata odierna, una serie di terremoti ha colpito il distretto del Tirreno meridionale, con magnitudo compresa tra 2.3 e 3.1, alcuni avvertiti debolmente lungo la zona costiera tra alta Calabria tirrenica e Basilicata tirrenica. Le scosse hanno avuto un epicentro localizzato in mare, in zona ad alta sismicità, a una trentina di chilometri da Scalea, in Calabria. L’evento sismico è stato preceduto da altre scosse di minore intensità che si sono susseguite nel corso della mattinata nella stessa area. Un vero e proprio sciame sismico quello che è in atto nel basso Tirreno ma che secondo gli esperti non desta particolari preoccupazioni.

Profondo terremoto nelle Eolie

Sempre questa mattina, secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, un altro terremoto ha interessato il basso Tirreno ma questa volta nella zona delle isole Eolie, ad ovest di Lipari. Il sisma è avvenuto alle ore 10.13 ed ha avuto un epicentro localizzato a 19 km da Capo d’Orlando (ME). Il terremoto è stato localizzato a 73 Km a W di Messina (238439 abitanti), 83 Km a W di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 88 Km a NW di Acireale (52622 abitanti), 97 Km a NW di Catania (314555 abitanti).