Terremoto, la terra torna a tremare al centro Italia: i dati ufficiali dell’INGV. Zone colpite

Terremoto, scossa registrata in Umbria Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 08:14, la terra è tornata a tremare al centro Italia, con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Umbria, esattamente a Cascia, in provincia di Perugia, ed ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 36 chilometri ad est di Terni, a 38 chilometri a sud-est di Foligno, a 50 chilometri a nord-ovest de L’Aquila e a 55 chilometri ad ovest di Teramo. Terremoto, intenso sciame sismico in corso nel Mar Tirreno Meridionale In Italia in questi giorni è in corso un intenso sciame sismico nel Mar Tirreno Meridionale, con diverse scosse di terremoto che si sono registrate nella zona. L’ultima in ordine di tempo si è verificata oggi pomeriggio, alle ore 16:40, di magnitudo 2.5, con ipocentro a 286 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 84 chilometri ad ovest di Cosenza e a 91 chilometri ad ovest di Lamezia Terme. Terremoto, nei giorni scorsi altre scosse nel Mar Tirreno Meridionale Tra le giornate di sabato 26 ottobre 2019 e domenica 27/10 si sono verificate diverse scosse di terremoto nel distretto Tirreno Meridionale (MARE): in tutto l’INGV ha registrato ben 13 scosse di terremoto nel distretto Tirreno Meridionale Mare e le più intense, dopo quella di magnitudo 3.4, sono state di magnitudo 2.4 e 2.6. La più forte si è verificata sabato 26 ottobre 2019, di magnitudo 3.4, con ipocentro a 27 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 83 chilometri a nord-ovest di Cosenza.

Terremoto, scossa registrata in Friuli Venezia-Giulia Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 05:48, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Friuli Venezia-Giulia, esattamente a Meduno, in provincia di Pordenone, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 30 chilometri a nord di Pordenone, a 40 chilometri ad ovest di Udine, a 73 chilometri a nord-est di Treviso e a 93 chilometri a nord-est di Venezia.

Terremoto, ieri scossa registrata in Friuli-Venezia Giulia Nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre 2019, alle ore 18:52, si è verificato un sisma di magnitudo 3.1 in Friuli Venezia-Giulia, esattamente a Cavasso Nuovo, in provincia di Pordenone, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. In questo caso il terremoto è stato localizzato a 29 chilometri a nord-est di Pordenone, a 39 chilometri ad ovest di Udine, a 72 chilometri a nord-est di Treviso e a 92 chilometri a nord-est di Venezia.