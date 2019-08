Terremoto, lunga sequenza sismica sta colpendo il centro Italia: scosse avvertite in molte città. I dati ufficiali dell’INGV

Terremoto, sequenze sismiche in corso al centro Italia In questi giorni nel centro Italia si stanno registrando delle sequenze sismiche in provincia di Macerata e Rieti. Soffermandoci sulla giornata di oggi, giovedì 15 agosto 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sequenza sismica nelle Marche, esattamente a Poggio San Vicino, in provincia di Macerata, con tre scosse di terremoto che si sono verificate tra le 11:53 e le 15:04, rispettivamente di magnitudo 2.5, 2.7 e 2.2 ed ipocentro a 7 chilometri di profondità. La scossa di maggiore intensità è stata registrata alle ore 14:53, di magnitudo 2.7 ed ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 49 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 51 chilometri a sud di Fano, a 53 chilometri a nord-est di Foligno e a 59 chilometri a nord-est di Perugia. Terremoto, ieri sequenza sismica nel Lazio Soffermiamoci sempre sulle sequenze sismiche che in queste ore si stanno registrando nel centro Italia e, in tal senso, prendiamo in considerazione quella che nella giornata di ieri, mercoledì 14 agosto 2019, si è verificata nel Lazio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, infatti, ha registrato cinque scosse di terremoto tra le 06:57 e le 22:06 a Cittareale, in provincia di Rieti, rispettivamente di magnitudo 2.1, 2.7, 2.4, 2.3 e 2.4 ed ipocentro compreso tra 10 e 13 chilometri di profondità. La scossa più intensa è stata quella di magnitudo 2.7 che si è verificata alle ore 07:24, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 38 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 42 chilometri a ovest di Teramo, a 45 chilometri ad est di Terni e a 52 chilometri a sud-est di Foligno. Terremoto, stasera intensa scossa nel distretto Costa Ionica Cosentina Questa sera, esattamente alle ore 19:45, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel distretto Costa Ionica Cosentina (Cosenza), con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 61 chilometri a nord-est di Cosenza, a 70 chilometri a nord-ovest di Crotone, a 84 chilometri a nord di Catanzaro e a 85 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.

Terremoto, scossa registrata in Campania Quest’oggi, alle ore 19:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Campania, esattamente a Roccadaspide, in provincia di Salerno, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 24 chilometri a sud-est di Battipaglia, a 43 chilometri a sud-est di Salerno, a 48 chilometri a sud-est di Cava de’ Tirreni e a 59 chilometri a ovest di Potenza. Terremoto, sisma registrato nelle Marche Sempre nella giornata di oggi, alle ore 15:04, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche, esattamente a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 50 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 52 chilometri a sud di Fano, a 53 chilometri a nord-est di Foligno e a 58 chilometri a nord-est di Perugia.

Terremoto, scossa intensamente avvertita in Calabria Nel corso della notte, alle ore 01:26, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.2 in Calabria, esattamente a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato a 23 chilometri ad est di Reggio Calabria, a 34 chilometri a sud-est di Messina, a 77 chilometri a nord-est di Acireale e a 90 chilometri a nord-est di Catania.