Terremoto M 5.0 avvertito intensamente in moltissime città: continuano le scosse, ci sono danni. La terra non sta smettendo di tremare a Porto Rico. Dati ufficiali

Serie di scosse stanno colpendo il Porto Rico Nella giornata di oggi, numerose scosse di terremoto sono state segnalate a Porto Rico, la più forte di M 5.7, avvertita per centinaia di km. Alla scossa principale sono seguite molte altre scosse anche superiori al quarto grado e avvertite in moltissime città. Porto Rico è un’isola caraibica situata nell’oceano Atlantico, vediamo adesso nel dettaglio l’epicentro di questa altra scossa. Nuovo sisma M 5.0 Almeno 5 sono state le scosse che quest’oggi sono state avvertite intensamente a Porto Rico, la più violenta non distante dal sesto grado, percepita nettamente in moltissime città. Questo pomeriggio, alle ore 15.51 (italiane) una nuova forte scossa di terremoto M 5.0 è stata registrata nel Paese, con ipocentro fissato a circa 10 km di profondità. Dettagli epicentro Non solo, al seguito di questa nuova forte scossa, altre due scosse sono state intensamente avvertite nel Paese, con epicentro molto simile alle precedenti. Secondo l’Emsc, il terremoto M 5.0, è stato localizzato a 13 km S di Tallaboa, 92 km SW di San Juan. Secondo quanto riportato da”ilmessaggero.it” sono stati registrati anche dei danni, in particolare agli edifici, alcuni crolli ed un blackout sull’isola. Torneremo sulla notizia qualora avessimo ulteriori aggiornamenti.

Molti sismi, proseguono le scosse in Porto Rico Nella giornata odierna, davvero tante le scosse di terremoto, specie nella zona americana centrale e meridionale. In particolare, un forte sisma M 5.7 ha colpito il Porto Rico nella mattinata odierna, con ipocentro estremamente superficiale, a soli 2 km. Secondo quanto riportato dall’Emsc, poco fa, alle ore 15.51(italiane) un altro forte terremoto ha colpito il Paese, con M .5.0 e a questo è seguita un’altra scossa superiore al quarto grado. La terra sta continuando a tremare anche in queste ultime ore in tutta questa zona americana.

Trema anche il Giappone Torna a tremare dopo alcune ore di pausa anche il Giappone, seppure non in maniera violenta. Nel pomeriggio odierno, una nuova scossa M 4.6 è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto nella zona di Ryukyu Islands. Secondo quanto riportato dall’Emsc, un sisma M 4.6 ha interessato il Paese, con ipocentro fissato a 10 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito intensamente per oltre 100 km e segnalazioni sono giunte da numerose città.