Terremoto ben superiore al quinto grado intensamente avvertito nelle Fiji: zona ad alta sismicità sta tremando con forza

Il terremoto, secondo quando ha riportato l’EMSC, ha avuto un ipocentro fissato a soli 2 km e un epicentro localizzato a 82 km NE di Lambasa, Fiji / pop: 24,200 e 298 km NE di Suva, Fiji / pop: 77,400. Sisma che è stato ben avvertito dalla popolazione per ben oltre 200 chilometri ma non si segnalano danni. Poco fa, inoltre, la terra ha tremato intensamente anche nel Mar Caspio, con una M di 4.6.

Un nuovo intenso sisma ha colpito le isole Fiji, con M 5.2. La forte scossa di terremoto è soltanto l’ultima di una lunga serie che sta interessando questa zona del Pacifico. Il terremoto, M 5.2, ha avuto un ipocentro di soli 2 km ed è stato possibile avvertirlo per ben oltre 300 km, grazie proprio alla profondità esigua. In queste zone, nel corso degli ultimi giorni, si sono verificate scosse anche più forti e prossime a M 6. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma di quest’oggi.

Terremoti piuttosto intensi oggi in diverse zone del mondo, avvertiti in maniera netta dalla popolazione. Un’altra zona che sta continuando a tremare è quella del Mediterraneo orientale, con scosse nettamente avvertite dalla popolazione, in particolare nella zona di Creta, dove, nella serata di ieri, si è verificato un forte sisma di magnitudo 5.1. Torniamo adesso nel Pacifico, poiché qui stanno continuando sismi con una M compresa tra il quinto e sesto grado.

