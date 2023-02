Terremoto Marche oggi 19 febbraio 2023: scossa M 2.8 nel distretto della Costa Marchigiana Anconetana

Scosse di terremoto nelle Marche, tutti i sismi rilevati dall’INGV nella giornata di oggi

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 9:38 di oggi, domenica 19 febbraio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro nel distretto della Costa Marchigiana Anconetana, con ipocentro a 27 chilometri. Il sisma, non sembra sia stato avvertito sulla terraferma. Esso ha avuto luogo a 30 km da Fano, 36 km da Pesaro, 40 km da Ancona, 65 km da Rimini. Nessun comune entro 20 km dall’epicentro.

Altra scossa nelle Marche

Alle ore 00:16 una scossa di terremoto è stata registrata dall’INGV nel distretto della Costa Marchigiana Pesarese, intensità di magnitudo 2.0 con ipocentro a 5 km di profondità. Anche in questo caso, nessun comune entro 20 km dall’epicentro. Il sisma è stato localizzato a 29 km da Fano, a 34 km da Pesaro, a 43 km da Ancona e a 62 km da Rimini.

Scossa in Umbria

L’INGV ha registrato una scossa di terremoto alle ore 8:01 in Umbria, epicentro a 1 km da Sigillo, in provincia di Perugia. Il sisma è stato di intensità magnitudo 2.1 con ipocentro a 9 chilometri. Il sisma è avvenuto a 3 km da Fossato di Vico, a 5 km da Costacciaro, a 13 km da Gubbio, a 37 km da Perugia, a 41 km da Foligno.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, domenica 19 febbraio 2023, l’Ingv non ha rilevato scosse di magnitudo superiore a 6.0 all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.