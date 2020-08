Terremoto Marche oggi, 27 agosto 2020: scossa intensa avvertita in provincia di Macerata – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 27 agosto 2020, scossa M 3.4 avvertita in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto intensa nel Centro Italia, alle ore 19:15. L’evento sismico di magnitudo 3.4 è stato registrato nella città di Sarnano in provincia di Macerata con ipocentro localizzato a 25 km di profondità. In precedenza era stata registrata un’altra scossa intensa di magnitudo 3.2 alle ore 17:09 sempre con epicentro nella città di Sarnano. L’evento sismico è stato localizzato a 48 km a est di Foligno, a 52 km a nord-ovest di Foligno, a 70 km a sud di Ancona, a 73 km a nord-est di Terni e a 74 km a nord dell’Aquila. L’evento sismico è stato nettamente avvertito dalla popolazione ma non si registrano al momento danni a persone o cose.

Le altre scosse di terremoto di oggi, 27 agosto 2020

In nottata alle ore 4:46 avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro localizzato nella città di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 6 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Evento localizzato a 6 km da Cerreto d’Esi e Poggio San Vicino, 9 km da Genga, Fabriano e Serra San Quirico, 11 km da Apiro, 12 km da Mergo, 13 km da Matelica e Cupramontana, 50 km a sud ovest di Ancona, 52 km a nord est di Foligno, 53 km a sud di Fano, 58 km a nord est di Perugia. Successivamente alle ore 11:06 sisma M 2.2 con epicentro a Poggio San Vicino (MC), ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Registrate altre due scosse di terremoto nelle Marche: alle 17:09 sisma di magnitudo 3.2 con epicentro a Sarnano, in provincia di Macerata, e ipocentro a 23 km di profondità con replica di magnitudo 2.0 con ipocentro a 24 km.

Terremoto di ieri, 26 agosto 2020, scossa M 2.1 in Sicilia ieri sera

Alle ore 20:05 di ieri l’Ingv è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia con epicentro localizzato nella città di Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Milo, 7 km da Sant’Alfio, 8 km da Zafferana Etnea, 10 km da Santa Venerina, 11 km da Giarre, Piedimonte Etneo e Mascali, 12 km da Linguaglossa, 13 km da Riposto e Fiumefreddo di Sicilia, 15 km da Castiglione di Sicilia, 19 km a nord ovest di Acireale, 28 km a nord di Catania, 64 km a sud ovest di Reggio Calabria, 65 km a sud ovest di Messina.