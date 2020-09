Terremoto nelle Marche oggi, sabato 12 settembre 2020: scossa M 2.6 in provincia di Ascoli Piceno | Dati INGV

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.46 di oggi, sabato 12 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nelle Marche con epicentro a 9 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 7 chilometri, sisma verificatosi a 44 km da Foligno e Teramo. Lo stesso INGV ha registrato anche una serie di scosse strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 14.44 scossa di magnitudo 1.8 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a 6 km da Paularo, in provincia di Udine, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 47 km da Udine e 68 km da Pordenone. Alle ore 0.03 sisma di magnitudo 1.7 al largo della Costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), ipocentro a 59 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 58 km da Lamezia Terme e 62 km da Messina.

Terremoto Italia oggi, 12 settembre 2020: altre scosse strumentali

Alle ore 3.17 di oggi, sabato 12 settembre 2020, scossa di terremoto di magnitudo 1.6 in Puglia con epicentro a 4 km da San Marco la Catola, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 21 chilometri, sisma verificatosi a 39 km da San Severo, 44 km da Benevento, 47 km da Foggia, 67 km da Avellino e 72 km da Caserta. Alle ore 11.16 scossa di magnitdo 1.3 nel Lazio con epicentro a 1 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 11 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 33 km da L’Aquila e 34 km da Teramo. Alle ore 19.26 scossa di magnitudo 1.2 in Umbria con epicentro a 3 km da Preci, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 chilometri.

Terremoto venerdì 11 settembre 2020: scossa M 3.1 in Piemonte

Trema la terra in Piemonte! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 11.28 di ieri, venerdì 11 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Piemonte con epicentro a 3 km da Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, ipocentro profondo 25 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale ma fortunatamente non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose. Il forte sisma si è verificato a 26 km da Alessandria, 37 km da Genova, 53 km da Asti, 55 km da Savona e 57 km da Pavia. Poco dopo, alle ore 12.21, sisma di magnitudo 2.0 a Tassarolo, sempre in provincia di Alessandria, con ipocentro profondo 27 chilometri, scossa avvenuta a 26 km da Alessandria, 36 km da Genova e 52 km da Asti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Alle ore 15:11 del pomeriggio sisma M 2.0 a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno. Ipocentro a 18 km di profondità.