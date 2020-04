Terremoto nelle Marche oggi, 6 aprile 2020, scossa M 2.9 in provincia di Pesaro-Urbino – Dati Ingv

Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Montecilfone, in provincia di Campobasso alle ore 00:49 di oggi, lunedì 6 aprile 2020. Ipocentro a 16 km di profondità. Il sisma si è verificato a 5 km da Montecilfone, 7 km da Palata e Guglionesi, 8 km da Larino, 9 km da Guardialfiera, 10 km da Acquaviva Collecroce e Tavenna, 12 km da San Martino in Pensilis, 13 km da Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani e Castelmauro, 14 km da Ururi, San Giacomo degli Schiavoni, Casacalenda, San Felice del Molise e Portocannone, 15 km da Mafalda e Lupara, 47 km ad ovest di San Severo, 72 km a nord ovest di Foggia, 79 km a sud est di Chieti.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato u6na scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche alle ore 6:57 di oggi, lunedì 6 aprile 2020. Epicentro a Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro a 37 km di profondità.

Alle ore 10.14 di ieri scossa di magnitudo 2.1 nelle Marche con epicentro a 6 km da Arquata del Tronto , in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 8 chilometri. La scossa ha avuto luogo a 42 km da Teramo, 46 km da Foligno, 50 km da L’Aquila e 53 km da Terni.

Nel pomeriggio di ieri alle ore 16.33, l’Ingv ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria con epicentro a 5 km da Gubbio , in provincia di Perugia, ipocentro a 9 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 32 km da Perugia, 49 km da Foligno, 53 km da Arezzo e 65 km da Fano.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all’estero nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.