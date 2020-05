Terremoto molto intenso di magnitudo 4.1 nelle Isole del Dodecaneso: zone colpite e dati ufficiali EMSC

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi , martedì 19 maggio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 19:27, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.1 in Sicilia , esattamente a Basicò , in provincia di Messina , con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano a 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 2 chilometri da Basicò, a 4 chilometri da Montalbano Elicona, a 6 chilometri da Tripi e a 6 chilometri da San Piero Patti. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, il sisma è stato localizzato a 48 chilometri ad ovest di Messina, a 51 chilometri a nord di Acireale, a 54 chilometri ad ovest di Reggio Calabria e a 62 chilometri a nord di Catania.

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, la terra sta tremando con grande intensità in Europa e nel mondo. In tal senso, esattamente alle 21:30 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 al largo del Nicaragua, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. Il Nicaragua è un Paese dell’America Centrale che si trova tra l’Oceano Pacifico e il Mar dei Caraibi, conosciuto per il suo territorio spettacolare caratterizzato da laghi, vulcani e spiagge. Il terremoto in questo caso è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato a 44 chilometri a sud-ovest di Masachapa (Nicaragua, 5.000 abitanti) e a 91 chilometri a sud-ovest di Managua (Nicaragua, 974.000 abitanti).

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, la terra sta continuando a tremare nel Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle 18:44 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una intensa scossa di terremoto nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 75 chilometri a sud-est di Karpathos (2.300 abitanti), a 146 chilometri a sud di Rodos (Grecia, 56.200 abitanti), a 233 chilometri a sud di Mugla (Turchia, 48.200 abitanti) e a 369 chilometri a sud di Smirne (Turchai, 2.501.000 abitanti). La scossa più forte che si è registrata oggi nel Mediterraneo, però, si è verificata alle 05:11 (ora locale) ed è stata di magnitudo 4.9 a Creta , con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Salerno

Nella giornata di oggi, esattamente alle ore 06:39, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Campania, esattamente a Sala Consilina, in provincia di Salerno, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano a 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad 1 chilometri da Sala Consilina, a 6 chilometri da Teggiano, a 7 chilometri da Atena Lucana e a 8 chilometri da Sassano, tutti comuni in provincia di Salerno. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, l’INGV ha localizzato il sisma a 31 chilometri a sud-ovest di Potenza, a 57 chilometri ad est di Battipaglia, a 78 chilometri ad est di Salerno e a 83 chilometri ad est di Cava de’ Tirreni.

Terremoto, ieri scossa nettamente avvertita a Norcia

Nel corso della giornata di ieri, martedì 19 maggio 2020, esattamente alle ore 16:37, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.2 in Umbria, esattamente a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 42 chilometri ad est di Foligno, a 46 chilometri ad ovest di Teramo, a 49 chilometri a nord-est di Terni e a 52 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.