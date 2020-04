Terremoto molto intenso M 3.9 in Grecia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, scossa molto intensa in Grecia

Nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2020, la terra sta tremando con grande intensità nel mondo, con scosse intense che si stanno registrando anche nel Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle ore 10:20 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto molto intensa di magnitudo 3.9 in Grecia, con ipocentro che in questo caso è stato localizzato a soli 5 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione, inoltre, è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 23 chilometri a sud-ovest di Argostolion (Grecia, 9.900 abitanti), a 127 chilometri ad ovest di Patra (Grecia, 164.000 abitanti) e a 299 chilometri ad ovest della Capitale, Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Giappone scossa

Nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2020, si è registrata anche una forte scossa di terremoto in Giappone. In tal senso, esattamente alle ore 13:44 (ora locale), si è verificato un forte sisma di magnitudo 5.2 nell’Honshū orientale. Si tratta dell’isola più grande del Giappone sulla quale si trovano, oltre alla capitale Tokyo, alcune fra le città più grandi e importanti del paese come Hiroshima, Kawasaki, Kōbe, Kyoto, Nagoya, Nara, Osaka, Sendai e Yokohama. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 10 chilometri di profondità ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 20 chilometri a sud-ovest di Toyoshina (Giappone, 27.900 abitanti), a 64 chilometri a sud-ovest di Nagano-shi (Giappone, 361.000 abitanti) e a 136 chilometri a nord-est di Nagoya-shi (Giappone, 2.192.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Calabria

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020. In tal senso, esattamente alle ore 08:01, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, esattamente a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, la scossa di terremoto è stata localizzata a 2 chilometri da Bovalino, a 5 chilometri da Bianco, a 6 chilometri da Benestare e a 6 chilometri da Careri. L’evento sismico, inoltre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato il sisma a 45 chilometri ad est di Reggio Calabria, a 53 chilometri ad est di Messina, a 94 chilometri a sud-ovest di Catanzaro e a 95 chilometri a sud di Lamezia Terme. Poco prima, alle ore 06:47, si era verificata un’altra scossa a Bovalino, questa volta di magnitudo 2.0.