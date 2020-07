Terremoto nel Lazio oggi, 1 luglio 2020, scossa M 2.1 in provincia di Rieti – Dati Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto nel Lazio alle ore 5:23 di oggi, mercoledì 1 luglio 2020. Epicentro a Cittareale, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Cittareale, 8 km da Montereale, 9 km da Borbona, 10 km da Amatrice e Posta, 11 km da Capitignano, 14 km da Accumoli e Cagnano Amiterno, 15 km da Campotosto, 16 km da Barete, 18 km da Micigliano e Pizzoli, 19 km da Leonessa, 31 km a nord ovest di L’Aquila, 43 km ad ovest di Teramo, 45 km ad est di Terni, 58 km a sud est di Foligno. Terremoto Emilia Romagna, 30 giugno 2020, scossa M 2.8 in provincia di Modena L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Emilia Romagna alle ore 21:24 di ieri sera. Epicentro a Lama Mocogno, in provincia di Modena, ipocentro a 18 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Lama Mocogno, 3 km da Polinago, 5 km da Palagano, 8 km da Montefiorino e Montecreto, 10 km da Pavullo nel Frignano, 11 km da Riolunato, Sestola e Frassinoro, 13 km da Serramazzoni e Prignano sulla Secchia, 14 km da Toano e Fanano, 15 km da Pievepelago, 17 km da Fiumalbo, 19 km da Montese, 40 km a sud ovest di Modena. Terremoto in Umbria martedì 30 giugno 2020 Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Umbria registrata dall’Ingv alle ore 6:49 di ieri mattina. L’evento sismico ha avuto epicentro a Preci in provincia di Perugia. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 9 chilometri di profondità. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione a causa della bassa intensità. L’evento è stato localizzato a 33 km a est di Foligno, a 49 km a nord-est di Terni, a 55 km a ovest di Teramo, a 62 km a nord-ovest dell’Aquila e a 63 km a est di Perugia. Non sono state registrate altre scosse in Italia nella giornata mattinata e nel pomeriggio di ieri.

Lunedì intensa scossa in Molise L’Ingv ha registrato lunedì una scossa di terremoto intensa di magnitudo in Molise. Epicentro a 3 km da Montecilfone, in provincia di Campobasso. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 18 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale ma non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. L’evento sismico si è verificato a 48 km da San Severo, 74 km da Foggia, 77 km da Chieti, 84 km da Pescara, 85 km da Benevento, 91 km da Montesilvano e 92 km da Manfredonia.