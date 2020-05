Terremoto nel Lazio oggi, 11 maggio 2020: scossa M 3.3 ben avvertita nella provincia di Roma | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, 11 maggio 2020, scossa M 3.3 avvertita a Roma – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nel Lazio nella mattinata di oggi, alle ore 5:03. L’epicentro del sisma è stato localizzato a Fonte Nuova, in provincia di Roma, ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto nella città di Roma. Tanta paura ma per fortuna non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose, anche dopo i sopralluoghi della Protezione civile. Molte persone si sono riversate in strada dopo il sisma, per la paura. Evento localizzato a 5 km da Fonte Nuova, 9 km da Mentana, 10 km da Monterotondo, 11 km da Roma, 13 km da Guidonia Montecelio, 14 km da Sant’Angelo Romano, 15 km da Riano, 18 km da Ciampino e Tivoli, 19 km da Castelnuovo di Porto, Sacrofano e Palombara Sabina, 20 km da Frascati, Capena e Formello, 33 km a nord di Pomezia. Alle ore 8:01 sisma M 3.2 nel Tirreno meridionale, ipocentro a 30 km di profondità. Epicentro in mare aperto, 46 km a nord est di Bagheria, 50 km a nord est di Palermo. Fortissimo terremoto profondo M 5.5 in Cile: i dati ufficiali emessi dall’EMSC

Terremoto in Emilia Romagna oggi, 11 maggio 2020, scossa M 2.6 in provincia di Parma

Sempre alle ore 5:03 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Emilia Romagna. Epicentro a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Lesignano de’ Bagni, 6 km da Felino, 7 km da Sala Baganza, 8 km da Traversetolo, 9 km da Langhirano e Montechiarugolo, 11 km da Collecchio, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e Neviano degli Arduini, 13 km da Parma, Canossa e Bibbiano, 14 km da Sant’Ilario d’Enza e Quattro Castella, 16 km da Medesano, 17 km da Fornovo di Taro, Cavriago e Noceto, 25 km ad ovest di Reggio Emilia, 47 km ad ovest di Carpi. Più tardi, alle ore 12.33, scossa di magnitudo 2.3 a 3 km da Ro, in provincia di Ferrara, ipocentro profondo 33 km. Registrata in serata una scossa di terremoto di M. 2.0 alle ore 23:00 a Borbona in provincia di Rieti, ipocentro a 9 km di profondità. Forte terremoto profondo M 4.3 nelle Isole del Dodecaneso: i dati ufficiali della scossa registrata dall’EMSC.

Terremoto oggi 11 maggio 2020, le altre scosse registrate in nottata

Sempre nella notte l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre scosse in Italia, in Emilia Romagna e nelle Marche. Alle 2:48 sisma M 2.1 a Canossa, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro a 10 km di profondità. Alle 2:35 sisma M 2.2 a Montechiarugolo, in provincia di Parma, ipocentro a 10 km. Alle ore 1:35 scosse M 2.3 e 2.0 a Colmurano, in provincia di Macerata, ed a Serrapetrona, sempre in provincia di Macerata. Ipocentro rispettivamente a 18 e 22 km di profondità. Alle 00:49 sisma M 2.1 a Felino (PR), ipocentro a 16 km, alle 00:47 scossa M 2.2 a San Polo d’Enza (RE), ipocentro ad 8 km. Alle ore 00:17 scossa M 2.2 a Neviano degli Arduini (PR), ipocentro a 65 km.