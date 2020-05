Terremoto oggi, lunedì 25 maggio 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati ufficiali INGV

Terremoto nel Lazio oggi, 25 maggio 2020, scossa M 2.3 in provincia di Amatrice – Dati Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Lazio alle ore 00:15 di oggi, lunedì 25 maggio 2020. Epicentro ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Amatrice, 9 km da Accumoli e Campotosto, 2 km da Capitignano, Cittareale e Montereale, 16 km da Arquata del Tronto, 17 km da Cortino e Crognaleto, 18 km da Acquasanta Terme, 19 km da Borbona e Rocca Santa Maria, 20 km da Barete, Cagnano Amiterno e Valle Castellana, 32 km a nord di L’Aquila, 33 km ad ovest di Teramo, 54 km ad est di Terni, 61 km a sud est di Foligno, 70 km ad ovest di Montesilvano. Alle ore 11:53 sisma M 2.0 in Sicilia, epicentro in mare, distretto costa siciliana centro-settentrionale. Ipocentro a 36 km di profondità. Terremoto in Umbria oggi, 25 maggio 2020, scossa M 2.1 in provincia di Terni Alle ore 1:32 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Castel Giorgio, in provincia di Terni. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Castel Giorgio, 4 km da San Lorenzo Nuovo, 6 km da Bolsena, 7 km da Grotte di Castro, 8 km da Castel Viscardo, 9 km da Acquapendente, 10 km da Gradoli, 11 km da Onano, 12 km da Porano, 13 km da Proceno, Latera, Orvieto e Allerona, 14 km da Bagnoregio e Lubriano, 16 km da Capodimonte, 18 km da Valentano, Marta e Montefiascone, 19 km da Ficulle, 20 km da Fabro e Sorano, 33 km a nord ovest di Viterbo, 58 km a sud ovest di Perugia, 58 km ad ovest di Terni. Replica M 2.0 alle 6:54, ipocentro a 10 km. Terremoto oggi 25 maggio 2020, le scosse strumentali L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto strumentale oggi, di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 5:37 sisma strumentale di magnitudo 1.7 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, ipocentro a 16 km. Evento localizzato a 5 km da Pavullo nel Frignano, 7 km da Lama Mocogno, 8 km da Sestola, 9 km da Montecreto, 10 km da Polinago, Fanano e Montese, 14 km da Gaggio Montano, Palagano, Serramazzoni e Castel d’Aiano, 15 km da Zocca e Riolunato, 40 km a sud di Modena, 41 km a nord di Pistoia. Forte scossa di terremoto M 5.6 al largo della Nuova Zelanda: sisma nettamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto 24 maggio 2020: scossa M. 2.1 sulla costa pugliese L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 7.15 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 al largo della Costa Garganica (Foggia), ipocentro localizzato a 5 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 44 km a nord di Manfredonia e a 51 km a nord-est di San Severo. In nottata, alle ore 1.34, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.0 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a Preone, in provincia di Udine, ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 44 km a nord ovest di Udine, a 48 km a nord-est di Pordenone e a 91 km a nord-est di Treviso. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione.