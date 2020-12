Terremoto nel Lazio oggi, domenica 27 dicembre 2020, scossa M 2.2 in provincia di Roma – Dati Ingv

Terremoto nel Lazio oggi, 27 dicembre 2020, scossa M 2.2 in provincia di Roma – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Lazio alle ore 5:35 di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Epicentro a Vicovaro, in provincia di Roma, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Al momento non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Si è trattato di una scossa di lieve intensità. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro. Non ci sono altri eventi sismici da segnalare per il momento, seguiranno aggiornamenti. Leggi anche: Terremoto, scosse da nord a sud Italia: i dati ufficiali dei sismi registrati dall’INGV

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 2 km da Vicovaro, 3 km da Mandela, Saracinesco e Sambuci, 5 km da Roccagiovine, 6 km da Castel Madama, Ciciliano, Cineto Romano, Anticoli Corrado e San Polo dei Cavalieri, 7 km da Roviano e Licenza, 9 km da Marano Equo, Arsoli, Riofreddo, Marcellina, Cereto Laziale e Percile, 11 km ad est di Tivoli, 16 km ad est di Guidonia Montecelio, 38 km a nord est di Velletri, 38 km ad est di Roma, 51 km a nord est di Pomezia, 51 km a nord est di Aprilia. PROFONDO E INTENSO TERREMOTO IN INDONESIA: I DATI UFFICIALI EMSC

Ieri scossa M 2.0 in Puglia

Alle ore 17.29 di ieri L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 al largo della Costa Barlettana (Barletta), ipocentro profondo 11 km. Epicentro in mare, a 15 km da Margherita di Savoia, 18 km da Trinitapoli, 22 km a nord ovest di Barletta, 26 km a sud est di Manfredonia, 32 km a nord ovest di Trani, 32 km a nord di Andria, 36 km a nord est di Cerignola, 39 km a nord ovest di Bisceglie. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA

