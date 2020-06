Terremoto nel Lazio oggi, 8 giugno 2020, scossa M 2.2 ad Amatrice, provincia di Rieti – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Lazio alle ore 1:13 di oggi, lunedì 8 giugno 2020. Epicentro ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Amatrice, 7 km da Accumoli, 10 km da Cittareale, 12 km da Campotosto, 13 km da Montereale, 14 km da Capitignano, 15 km da Arquata del Tronto, 18 km da Acquasanta Terme, 19 km da Borbona e Cortino, 20 km da Crognaleto e Posta, 34 km a nord ovest di L’Aquila, 35 km ad ovest di Teramo, 52 km ad est di Terni, 59 km a sud est di Foligno. Alle ore 7:20 scossa di magnitudo 2.0 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro ad 8 km. Alle ore 9:50 sisma M 2.6 costa siciliana nord orientale, ipocentro ad 8 km. Epicentro in mare, a 4 km da Falcone e Oliveri, 41 km ad ovest di Messina.

Terremoto oggi 8 giugno 2020, le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato anche alcune scosse strumentali nella giornata di oggi, non avvertite dall’uomo: alle ore 2:59 sisma strumentale di magnitudo 1.6 a Calciano, in provincia di Matera, ipocentro a 30 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Calciano, 5 km da Garaguso, 6 km da Oliveto Lucano e Tricarico, 9 km da Grassano, 11 km da Campomaggiore e Accettura, 34 km ad est di Potenza, 34 km ad ovest di Matera. Alle ore 1:03 della notte sisma strumentale 1.4 a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Norcia, 10 km da Preci, 11 km da Castelsantangelo sul Nera, 37 km ad est di Foligno, 46 km a nord est di Terni.

Terremoto in Calabria domenica 7 giugno 2020: scossa M 2.2 Mar Tirreno

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 alle ore 5.57 di ieri con epicentro situato al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 191 chilometri. Il sisma, avvenuto in alto mare e non avvertito in Italia sulla terraferma, si è verificato a 47 km da Messina, 58 km da Reggio Calabria e 94 km da Lamezia Terme. Qualche ora prima, alle ore 00.57, sisma di magnitudo 2.0 lungo la Costa Siciliana Centro Settentrionale (Palermo), con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico ha avuto luogo a 38 km da Bagheria e 40 km da Palermo ma non è stato avvertito in Sicilia.