Terremoto nel Lazio oggi, domenica 12 luglio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Rieti | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, domenica 12 luglio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Rieti Trema la terra nel Lazio! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 alle ore 5.23 di oggi, domenica 12 luglio 2020, con epicentro a 5 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 32 km da L’Aquila, 39 km da Teramo, 48 km da Terni, 58 km da Foligno, 76 km da Montesilvano e 82 km da Chieti. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Cittareale (6 km da Amatrice), Montereale (9 km), Accumoli (10 km), Capitignano (11 km), Campotosto (13 km), Borbona (13 km), Posta (15 km), Cagnano Amiterno (17 km), Barete (18 km), Arquata del Tronto (19 km) e Pizzoli (20 km). Terremoto Italia oggi, 12 luglio 2020: le scosse strumentali L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi anche una serie di scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 1.10 scossa di magnitudo 1.6 in Calabria con epicentro a 11 km da Cotronei, in provincia di Crotone, ipocentro profondo 11 chilometri, sisma verificatosi a 27 km da Catanzaro, 30 km da Lamezia Terme, 33 km da Cosenza e 47 km da Crotone. Alle ore 3.04 sisma di magnitudo 1.3 nelle Marche con epicentro a 5 km da Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ipocentro a 13 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 42 km da Foligno, 47 km da Teramo, 56 km da Terni, 59 km da L’Aquila e 71 km da Perugia. Alle ore 5.36 scossa di magnitudo 1.2 ancora ad Amatrice, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma avvenuto a 31 km da L’Aquila, 39 km da Teramo e 49 km da Terni. Terremoto Italia 10 luglio 2020: scossa M 2.3 in provincia di Rieti Trema la terra nel Lazio! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 9.38 di ieri, venerdì 10 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 2 km da Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato a 8 km da Arquata del Tronto, 9 km da Amatrice, 13 km da Cittareale ed Acquasanta Terme, 16 km da Montegallo, 18 km da Norcia e Campotosto, 19 km da Valle Castellana, 36 km ad ovest di Teramo, 41 km a nord di L’Aquila, 54 km ad est di Terni. Nella giornata precedente, alle ore 8.00, sempre nel Laizo ha avuto luogo un forte sisma si magnitudo 2.6 con epicentro a 5 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 31 km da L’Aquila e 38 km da Teramo.

Terremoto Italia oggi, 10 luglio 2020: le scosse strumentali L’INGV ha registrato oggi, venerdì 10 luglio 2020, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 19.03 sisma di magnitudo 1.7 nelle Marche con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 15 chilometri, sisma verificatosi a 28 km da Foligno e 51 km da Perugia. Alle ore 14.35 altra scossa di magnitudo 1.7 in Abruzzo con epicentro a 5 km da Capitignano, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 14 chilometri, sisma avvenuto a 16 km da L’Aquila e 36 km da Teramo. Alle ore 19.46 scossa di magnitudo 1.4 ancora nelle Marche e a 6 km da Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 15 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 21 km da Foligno, 49 km da Perugia e 50 km da Terni. Terremoto oggi, 10 luglio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Avellino L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto anche in Campania stamane. Alle ore 7:07 sisma di magnitudo 2.1 a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Sant’Angelo dei Lombardi, 3 km da Rocca San Felice, 5 km da Torella dei Lombardi e Guardia Lombardi, 6 km da Lioni, 7 km da Morra De Sanctis, 8 km da Villamaina e Nusco, 11 km da Castelfranci, Frigento e Teora, 31 km ad est di Avellino, 39 km a nord est di Battipaglia, 39 km a sud est di Benevento.