Terremoto nel Lazio oggi, domenica 8 novembre 2020: scossa M 2.6 in provincia di Rieti | Dati INGV

L’INGV ha rilevato oggi anche diverse scosse strumentali in Italia, ecco le più importanti. Alle ore 11.26 sisma di magnitudo 1.8 a Montecastrilli , in provincia di Terni, ipocentro a 8 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 16 km da Terni, 26 km da Foligno e 45 km da Viterbo. Alle ore 17.21 scossa di magnitudo 1.5 al largo della Costa siciliana nord orientale , ipocentro profondo 10 km, sisma avvenuto a 44 km da Messina e 52 km da Reggio Calabria.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 6.32 di oggi anche una scossa di magnitudo 2.5 con epicentro a Zafferana Etnea , in provincia di Catania. L’ipocentro della scossa di terremoto che ha colpito la città etnea è stato localizzato a 5 km di profondità. La scossa è stata avvertita da una parte della popolazione ma non ha causato danni a persone o cose. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 14 km a nord-ovest di Acireale, a 24 km a nord di Catania, a 66 km a sud-ovest di Reggio Calabria e a 76 km a nord di Siracusa. Poco più tardi, alle ore 8.19, sisma di magnitudo 2.6 al largo della Costa siciliana centro settentrionale (Palermo) , ipocentro profondo 3 km.

Trema la terra nel Lazio ! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.43 di oggi , domenica 8 novembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a 7 km da Accumoli , in provincia di Rieti, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma, leggermente avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato morti, feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 43 km da L’Aquila, 45 km da Teramo e Terni, 47 km da Foligno e 78 km da Perugia. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Cittareale (9 km da Accumoli), Norcia (12 km), Cascia (12 km), Amatrice (13 km), Arquata del Tronto (14 km) e Monteleone di Spoleto (18 km).

Le scosse di terremoto all’estero

Per quanto riguarda la situazione sismica all’estero l’INGV non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo 6.0 o superiore all’estero nella giornata di oggi, domenica 8 novembre 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.