Terremoto nel Lazio oggi, giovedì 25 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Latina | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, 25 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Latina

Trema la terra nel Lazio: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.03 di oggi, giovedì 25 giugno 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Lazio con epicentro a 3 chilometri da Bassiano, in provincia di Latina, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità e senza alcuna conseguenza sul territorio laziale, si è verificato a 14 km da Latina, 23 km da Velletri, 30 km da Aprilia, 34 km da Anzio, 57 km da Roma e 68 km da Fiumicino. In serata, alle ore 19.59, sisma di magnitudo 2.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 10 km; il sisma, avvenuto all’altezza della Calabria centrale, ha avuto luogo a 86 km da Cosenza e non è stato avvertito sul territorio calabro.

Terremoto oggi, 25 giugno 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha anche rilevato oggi una serie di scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 22.11 sisma di magnitudo 1.9 in Campania con epicentro a 4 km da Sanza, in provincia di Salerno, ipocentro profondo 20 chilometri, sisma avvenuto a 51 km da Potenza, 67 km da Battipaglia e 87 km da Salerno. Alle ore 17.28 altra scossa di magnitudo 1.9 in Sicilia con epicentro a 5 km da Randazzo, in provincia di Catania, ipocentro a 11 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 31 km da Acireale, 40 km da Catania e 62 km da Messina. Sempre al sud Italia, alle ore 16.40, sisma di magnitudo 1.7 in Puglia con epicentro a 5 km da Lesina, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 14 chilometri, sisma avvenuto a 20 km da San Severo, 46 km da Foggia e 49 km da Manfredonia.

Terremoto Italia 24 giugno 2020: scossa a Mattinata (FG)

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Mattinata alle ore 11.30 di ieri, mercoledì 24 giugno 2020, con ipocentro a 20 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Mattinata, 8 km da Monte Sant’Angelo, 16 km da Manfredonia, 19 km da Vico del Gargano e Carpino, 20 km da Vieste, 51 chilometri a nord ovest di Barletta, 52 km a nord est di Foggia, 54 km a nord di Cerignola, 55 km ad est di San Severo, 60 km a nord ovest di Trani, 61 km a nord ovest di Andria, 67 km a nord ovest di Bisceglie, 75 km a nord ovest di Molfetta, 89 km a nord ovest di Bitonto.