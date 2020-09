Terremoto nel Lazio oggi, martedì 8 settembre 2020: scossa M. 2.0 ad Accumoli (RI) – Dati Ingv

Terremoto oggi, martedì 8 settembre 2020: scossa M. 2.0 nel Lazio | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di M. 2.0 nella nottata di oggi, martedì 8 settembre 2020, con epicentro localizzato nella città di Accumoli in provincia di Rieti. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 11 km di profondità. Data la lievità del sisma, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a cose o persone. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a 38 km a nord-ovest dell’Aquila, a 40 km a ovest di Teramo, a 48 km a est di Terni, a 53 km a sud-est di Foligno e 78 km a ovest di Montesilvano.

I terremoti di ieri, lunedì 7 settembre 2020

Diverse scosse di terremoto sono state registrate in Italia nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre 2020. Nessuna di queste si è verificata sulla terraferma, vediamo un breve riepilogo dei sismi più importanti avvenuti in questa giornata. Alle ore 20.33 l’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina). L’ipocentro è stato localizzato a 10 chilometri di profondità. L’evento è stato localizzato a 85 km da Messina e 95 km da Reggio Calabria. In precedenza alle ore 18.24, registrato un sisma di magnitudo 2.2 nel Mar Ionio Meridionale, ipocentro 21 chilometri, evento sismico avvenuto a sud est della Sicilia a 57 km da Siracusa e 98 km da Catania.

Le altre scosse di ieri in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di ieri, lunedì 7 settembre 2020 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 262 km di profondità. La scossa è stata localizzata in mare a 91 km a ovest di Cosenza e a 99 km a ovest di Lamezia Terme. Il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose. Nel pomeriggio, alle ore 17.23, registrata nuova scossa al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 129 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 34 km da Messina e 46 km da Reggio Calabria.