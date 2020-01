Terremoto nel Lazio oggi, mercoledì 15 gennaio 2020: scossa M 2.3 in provincia di Rieti. Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, scossa M. 2.3 ad Accumoli in provincia di Rieti – Dati Ingv L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 1:38 una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro localizzato nella città di Accumoli, in provincia di Rieti. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 11 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 39 km a ovesti di Teramo, a 45 km a Nord dell’Aquila e a 50 km a est di Foligno. Nella notte di oggi scossa anche nelle Marche L’Ingv ha registrato, nella notte di oggi alle ore 2:57 di mercoledì 15 gennaio 2020, una scossa di terremoto di M. 2.0 con epicentro a Visso in provincia di Macerata. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 10 km. La scossa è stata localizzata a 28 km a est di Foligno, a 53 km a nord-est di Terni e a 56 km a est di Perugia. I terremoti di ieri, martedì 14 gennaio 2020: registrate tre scosse | Dati INGV Ieri sono state registrate in Italia tre scosse di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata ieri notte in Puglia dall‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 1:46. Epicentro in mare, a 12 km dalle isole Tremiti, costa garganica. Ipocentro profondo 8 km. In serata, alle 21:17, sisma di magnitudo 2.0 in mare: epicentro nel distretto Tirreno Meridionale, ipocentro a 132 km di profondità. Alle ore 14.30, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche con epicentro a 2 km da Borgo Pace, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro a 9 chilometri di profondità. La terza scossa è stata registrata alle ore 21:17 con epicentro sul Tirreno Meridionale e ipocentro localizzato a 132 km di profondità.

. I terremoti di lunedì 13 gennaio 2020, scossa M 2.8 in Puglia Registrate dall’INGV nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020, anche alcune scosse in Puglia, la più elevata di magnitudo 2.8 nel foggiano, sulla Costa Garganica. Scossa di magnitudo 2.8 avvenuta alle ore 17:14 di ieri, ipocentro a 2 km. Replica di magnitudo 2.2 alle ore 17:27, con ipocentro ad 8 km. La scossa è stata localizzata 40 km a nord di San Severo, 62 km a nord-ovest di Manfredonia e 66 km a nord di Foggia. Nel pomeriggio, alle ore 17:19, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana con epicentro a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento sismico localizzato 13 km a nord di Siena, 38 km a sud di Firenze e 38 km a sud-est di Scandicci.