Terremoto nel Lazio oggi, sabato 29 agosto 2020: scossa M 2.8 in provincia di Roma | Dati INGV Trema ancora la terra nel Lazio! Dopo le intense scosse di ieri, avvertite dalle popolazioni locali, alle ore 00.52 di oggi, sabato 29 agosto 2020, L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un nuovo terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Lariano, in provincia di Roma, e ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito fino alle porte di Roma, è stato preceduto da altre due lievi scosse di magnitudo 2.1 sempre a Lariano. Le scosse si sono verificate a 8 km da Velletri, 27 km da Pomezia, 31 km da Roma, 33 km da Latina e 48 km da Fiumicino. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro e coinvolti dal sisma: Rocca Priora (6 km da Lariano), Labico (7 km), San Cesareo (8 km), Velletri (8 km), Monte Compatri (9 km), Rocca di Papa (9 km) e Nemi (9 km). Terremoto oggi, 29 agosto 2020: altre scosse della notte L’INGV ha poi rilevato nelle primissime ore di oggi altre scosse di terremoto: alle ore 2.24 sisma di magnitudo 2.2 in Calabria con epicentro a 3 km da Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro profondo 67 chilometri, sisma verificatosi a 35 km da Reggio Calabria, 37 km da Messina, 81 km da Lamezia Terme e 87 km da Catanzaro. Più tardi, alle ore 6.24, scossa di magnitudo 3.4 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro profondo 57 chilometri, sisma verificatosi a sud di Sicilia e Calabria a oltre 100 chilometri dal suolo italiano. Terremoto 28 agosto 2020: forte scossa in provincia di Roma L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto intensa nel Centro Italia alle ore 14:00 di ieri, venerdì 28 agosto 2020 . La scossa di M. 3.0 ha avuto epicentro localizzato nella città di Lariano, in provincia di Roma, con ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione ma al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, seguiranno ulteriori aggiornamenti. L’epicentro della scossa è stata localizzato a 8 km a nord-est di Velletri, a 22 km a nord-est di Aprilia e a 24 km a sud di Tivoli. Sul nostro sito potrete leggere ulteriori aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia. Più tardi, alle ore 19.54, sisma di magnitudo 2.3 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro profondo 116 chilometri.

Le altre scosse in Italia di terremoto di sabato 28 agosto 2020 Nella giornata di oggi, 28 agosto 2020, sono state registrate due scosse di terremoto di magnitudo 2.2 e 2.6 nelle Marche alle ore 2:32 e 3:08. L’epicentro delle scosse è stato localizzato nella città di Sarnano, in provincia di Macerata, ipocentro a 25 e 26 chilometri di profondità. La zona è stata interessata nelle ultime ore da una sequenza sismica, la più elevata di magnitudo 3.4 alle 19:15 di ieri sera. In precedenza, nella notte di ieri, era stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Registrata anche una scossa di terremoto intensa nel centro Italia, alle ore 19:15 di ieri sera. L’evento sismico di magnitudo 3.4 è stato registrato nella città di Sarnano in provincia di Macerata con ipocentro localizzato a 25 km di profondità Terremoto 28 agosto 2020, altre scosse L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro canale di Sicilia meridionale, con ipocentro localizzato a 10 km di profondità alle ore 4:16 di oggi. Non vi sono comuni interessato sulla terraferma poiché l’evento sismico è avvenuto al largo. Alle ore 7:32 di stamattina scossa di terremoto M 2.9 a Magasa, in provincia di Brescia, ipocentro a 10 km di profondità. Alle ore 11:19 sisma M 2.4 a Ferriere (PC), con ipocentro ad 8 km di profondità. Alle 13:02 scossa M 2.1 ad Acquaviva Picena (AP), ipocentro a 31 km.