Terremoto nel Lazio oggi, venerdì 10 luglio 2020: scossa M 2.3 in provincia di Rieti | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, venerdì 10 luglio 2020: scossa M 2.3 in provincia di Rieti

Trema la terra nel Lazio! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 9.38 di oggi, venerdì 10 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 2 km da Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato a 8 km da Arquata del Tronto, 9 km da Amatrice, 13 km da Cittareale ed Acquasanta Terme, 16 km da Montegallo, 18 km da Norcia e Campotosto, 19 km da Valle Castellana, 36 km ad ovest di Teramo, 41 km a nord di L’Aquila, 54 km ad est di Terni. Nella giornata precedente, alle ore 8.00, sempre nel Laizo ha avuto luogo un forte sisma si magnitudo 2.6 con epicentro a 5 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 31 km da L’Aquila e 38 km da Teramo.

Terremoto Italia oggi, 10 luglio 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha registrato oggi, venerdì 10 luglio 2020, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 19.03 sisma di magnitudo 1.7 nelle Marche con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 15 chilometri, sisma verificatosi a 28 km da Foligno e 51 km da Perugia. Alle ore 14.35 altra scossa di magnitudo 1.7 in Abruzzo con epicentro a 5 km da Capitignano, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 14 chilometri, sisma avvenuto a 16 km da L’Aquila e 36 km da Teramo. Alle ore 19.46 scossa di magnitudo 1.4 ancora nelle Marche e a 6 km da Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 15 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 21 km da Foligno, 49 km da Perugia e 50 km da Terni.

Terremoto oggi, 10 luglio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Avellino

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto anche in Campania stamane. Alle ore 7:07 sisma di magnitudo 2.1 a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Sant’Angelo dei Lombardi, 3 km da Rocca San Felice, 5 km da Torella dei Lombardi e Guardia Lombardi, 6 km da Lioni, 7 km da Morra De Sanctis, 8 km da Villamaina e Nusco, 11 km da Castelfranci, Frigento e Teora, 31 km ad est di Avellino, 39 km a nord est di Battipaglia, 39 km a sud est di Benevento.