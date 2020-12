Terremoto nel Lazio oggi, venerdì 25 dicembre 2020: scossa M 2.1 provincia di Roma | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, 25 dicembre 2020, le ultime scosse registrate

Trema la terra nel Lazio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.39 di oggi, venerdì 25 dicembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a Vicovaro, in provincia di Roma, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 11 km da Tivoli, 38 km da Roma e 60 km da Latina. Ecco alcuni comuni della provincia di Roma più vicini a Vicovaro: Sambuci (3 km), Saracinesco (3 km), Mandela (3 km), Castel Madama (5 km), Roccagiovine (5 km), Ciciliano (5 km), Anticoli Corrado (6 km) e San Polo dei Cavalieri (6 km). In precedenza, alle ore 00.08, sisma di magnitudo 2.0 a Mandela, ancora in provincia di Roma, con ipocentro a 9 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 11 km da Tivoli, 38 km da Roma e 62 km da Latina. Più tardi invece, alle ore 8.15, sisma di magnitudo 2.0 a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 8 km, evento tellurico avvenuto a 25 km da Cesena, 38 km da Forlì e 45 km da Faenza. Alle ore 18:15 invece scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata in Valle d’Aosta, con epicentro a La Thuile, in provincia di Aosta ed ipocentro a 10 km di profondità. Leggi anche: Terremoto in Sicilia, le immagini impressionanti della scossa nel ragusano

Terremoto oggi, 25 dicembre 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha anche rilevato nelle prime ore di oggi una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 1.55 scossa di magnitudo 1.9 a Sellano, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 km, evento sismico avvenuto a 19 km da Foligno e 40 km da Terni. Alle ore 3.00 scossa di magnitudo 1.6 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 25 km da Foligno e 52 km da Perugia. Leggi anche: Terremoto, intensa scossa avvertita nel Mediterraneo: trema la Sicilia

Terremoto Italia, giovedì 24 dicembre 2020: le scosse di ieri

Trema la terra nel Lazio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel Lazio nella mattinata di ieri, giovedì 24 dicembre 2020. La scossa si è verificata alle 11:44 ed ha avuto una magnitudo 2.2 ed è stata registrata ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 11 km di profondità. Poco dopo, alle 12:15, scossa di magnitudo 2.0 in mare, nel distretto Costa Siciliana nord orientale, con ipocentro a 153 km di profondità. Alle 14:01 sisma di magnitudo 2.0 ad Orciano Pisano, in provincia di Pisa, con ipocentro a 10 km di profondità. Non sono stati registrati eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 2.0 in precedenza, eccetto alcune scosse strumentali: alle 7:23 scossa strumentale M 1.5 a Forlimpopoli (FC), ipocentro a 32 km. Alle ore 6:11 sisma strumentale M 1.7 costa marchigiana pesarese, ipocentro a 49 km di profondità. Leggi anche: Intenso terremoto M 4.9 avvertito nel Mediterraneo: tantissime segnalazioni. Si sta muovendo con forza la terra in Grecia, dati EMSC del sisma

CONTINUA A LEGGERE