Terremoto nelle Marche oggi, 4 maggio 2020, scossa M 2.4 in provincia di Fermo – Dati Ingv

Alle ore 7:56 di stamattina scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata dall’Ingv nelle Marche. Epicentro ad Amandola, in provincia di Fermo, ipocentro a 11 km. Evento localizzato a 5 km da Amandola, 6 km da Sarnano, Bolognola e Montefortino, 49 km ad est di Foligno. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Veneto alle ore 00:22 di oggi, lunedì 4 maggio 2020. Epicentro a Sovramonte, in provincia di Belluno, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Sovramonte e Pedavena, 6 km da Fonzaso, 7 km da Lamon, 8 km da Feltre e Seren del Grappa, 10 km da Imer e Mezzano, 11 km da Arsiè, 12 km da Cesiomaggiore, 13 km da Primiero San Martino di Castrozza e Canal San Bovo, 14 km da Lentiai, 15 km da San Gregorio nelle Alpi, 54 km a nord ovest di Treviso, 55 km ad est di Trento, 61 km a sud est di Bolzano, 62 km a nord est di Vicenza. Terremoto, forte scossa M 4.3 in Azerbaigian: zone colpite e dati ufficiali

Terremoto oggi 4 maggio 2020, scossa M 2.5 nel mar Ionio

Alle ore 7:00 di oggi sisma M 2.5 nel mar Ionio settentrionale, ipocentro a 10 km. Nessun comune interessato sulla terraferma. Alle ore 5:23 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di manitudo 2.0 nel mar Tirreno meridionale. Epicentro in mare aperto, 58 km ad ovest di Lamezia Terme, 68 km a sud ovest di Cosenza, 79 km a nord di Messina, 81 km ad ovest di Catanzaro, 88 km a nord di Reggio Calabria. Alle ore 3:08 l’Ingv ha registrato un evento sismico strumentale di magnitudo 1.9 a Sovramonte, in provincia di Belluno, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Sovramonte, 5 km da Pedavena e Fonzaso, 6 km da Lamon, 54 km ad est di Trento, 55 km a nord ovest di Treviso. Forte scossa di terremoto M 5.1 a Tonga: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto in Emilia-Romagna domenica 3 maggio 2020: scossa M 2.8 in provincia di Parma

Continua a tremare la terra in Emilia-Romagna: alle ore 12.25 di ieri, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a 7 km da Felino, in provincia di Parma, ipocentro a 18 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 9 km da Parma, 24 km da Reggio Emilia, 45 km da Carpi, 48 km da Modena e 51 km da Cremona.Negli ultimi giorni diversi comuni delle province di Parma e Reggio Emilia (soprattutto Felino e Montechiarugolo) sono interessati da scosse di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.0: al momento non si registrano vittime né feriti o danni a strutture e cose. Si tratta di uno sciame sismico.