Terremoto nelle Marche oggi, 1 aprile 2020, scossa M 2.4 in provincia di Macerata – Dati Ingv

Il sisma si è verificato a 2 km da Ripe San Ginesio, 3 km da Loro Piceno, 4 km da Colmurano, 5 km da Sant’Angelo in Pontano, 6 km da Montappone e Urbisaglia, 7 km da Massa Fermana e San Ginesio, 54 km a sud di Ancona, 59 km a nord ovest di Teramo, 60 km ad est di Foligno, 82 km ad est di Perugia, 84 km a sud est di Fano.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche alle ore 6:39 di oggi, mercoledì 1 aprile 2020. Epicentro a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata. Ipocentro a 18 km di profondità.

Terremoto in Toscana 31 marzo 2020, scossa M 2.9

Alle ore 22:34 di ieri sera l’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 2.9 in Toscana, con epicentro a Comano, in provincia di Massa Carrara, ipocentro a 18 km di profondità. Evento localizzato a 7 km da Comano, 9 km da Sillano Giuncugnano, 10 km da Fivizzano, 11 km da Casola in Lunigiana, 26 km a nord est di Carrara, 29 km a nord di Massa.