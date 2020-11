Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 11 novembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Macerata | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 11 novembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Macerata

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche ad Ussita (MC) alle ore 2:36 di oggi, mercoledì 11 novembre 2020. Replica di magnitudo 2.3 alle ore 5:35. Ipocentro a 9 chilometri di profondità in entrambi i casi. Nel pomeriggio, alle ore 17.48, sisma di magnitudo 2.3 a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, ipocentro a 7 chilomtri di profondità. Vediamo di seguito quali sono i comuni interessati dalla scossa nelle Marche. Forte scossa di terremoto M 5.3 avvertita in Tagikistan: i dati ufficiali EMSC

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 2.4 si è verificato ad 1 km da Ussita, 5 km da Visso, 6 km da Castelsantangelo sul Nera, 8 km da Bolognola, 9 km da Acquacanina, 10 km da Fiastra, 11 km da Fiordimonte, 12 km da Preci, 13 km da Monte Cavallo, Pieve Torina e Pievebovigliana, 16 km da Sarnano, Montemonaco e Montefortino, 17 km da Muccia, 18 km da Amandola e Norcia, 19 km da Sellano, 20 km da Montegallo e Cessapalombo, 36 km ad est di Foligno, 56 km a nord ovest di Teramo, 59 km a nord est di Terni. INTENSO TERREMOTO NETTAMENTE AVVERTITO IN SVIZZERA E IN ALCUNE ZONE DEL NORD ITALIA

Scosse in mare

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi anche tre scosse in mare. Alle 7:11 scossa M 2.4 Mar Ionio Meridionale (MARE), ipocentro ad 11 km. Alle ore 6:46 sisma M 2.5 nel mar Ionio meridionale, ipocentro a 30 km di profondità. Epicentro al largo, 81 km ad est di Siracusa, 92 km ad est di Acireale. Alle ore 1:25 sisma M 2.5 nel Tirreno meridionale, ipocentro ad 80 km di profondità. Evento localizzato in mare aperto, 61 km ad ovest di Lamezia Terme, 72 km a sud ovest di Cosenza. SCOSSA IN PROVINCIA DI CATANIA: I DATI UFFICIALI INGV