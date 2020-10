Terremoto nelle Marche oggi, 12 ottobre 2020, scossa M 2.0 costa marchigiana fermana – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche alle ore 7:11 di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. Epicentro in mare, a 10 Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nel distretto sismico costa marchigiana fermana. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione, data la lieve intensità e l’epicentro localizzato in mare, a 10 chilometri dal comune più vicino sulla cosa. Leggi anche: Terremoto nettamente avvertito nel Mediterraneo: scossa registrata dall’EMSC in Grecia. I dati ufficiali

I comuni interessati

L’evento sismico è stato localizzato a 10 km da Porto San Giorgio, 13 km da Pedaso, 14 km da Porto Sant’Elpidio, 15 km da Altidona, 16 km da Lapedona e Campofilone, 17 km da Fermo, 19 km da Sant’Elpidio a Mare, Civitanova Marche e Massignano, 20 km da Moresco, 56 km a sud est di Ancona, 63 km a nord di Teramo, 79 km a nord di Montesilvano, 85 km a nord di Pescara, 97 km a nord di Chieti. Leggi anche: Scossa di terremoto nettamente avvertita nel Mediterraneo: sisma registrato dall’EMSC in Grecia del sud. I dati ufficiali

Ieri sera scossa in provincia di Reggio Emilia

Alle ore 19:37 di ieri sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in provincia di Reggio Emilia, epicentro a Villa Minozzo. Ipocentro a 47 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Villa Minozzo, 8 km da Ventasso, 9 km da Castelnovo ne’ Monti, 11 km da Toano, 13 km da Carpineti, 14 km da Frassinoro, 15 km da Vetto, 41 km a nord est di Carrara, 41 km a sud est di Reggio Emilia, 42 km a nord est di Massa. VIOLENTA SCOSSA DI TERREMOTO NELL’ISOLA DI PASQUA: I DATI UFFICIALI EMSC