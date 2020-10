Terremoto nelle Marche oggi, 13 ottobre 2020, scossa M 2.2 in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche alle ore 18:37 di oggi, martedì 13 ottobre 2020. Epicentro a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno. Ipocentro a 19 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Roccafluvione, 3 km da Venarotta, 6 km da Palmiano, 7 km da Ascoli Piceno, 12 km da Folignano, Acquasanta Terme e Force, 27 km a nord ovest di Teramo, 56 km a nord di L’Aquila. Leggi anche: Intensa scossa di terremoto M 5.4 fa tremare la terra per diverse centinaia di chilometri nella Repubblica dello Yemen

Le scosse strumentali

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado dela scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte e della mattinata di oggi in Italia. Alle 16:31 del pomeriggio registrata una scossa strumentale, di magnitudo 1.8 a Taipana, in provincia di Udine, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Alle 15:15 sisma strumentale di magnitudo 1.6 a Nemoli, in provincia di Potenza. Ipocentro a 23 km di profondità. Leggi anche: TREMA LA TERRA NEL PACIFICO, ALTRA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO COLPISCE LE FILIPPINE

Terremoto nelle March 12 ottobre 2020, scossa M 2.0 costa marchigiana fermana

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche alle ore 7:11 di ieri. Epicentro in mare, a 10 Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nel distretto sismico costa marchigiana fermana. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione, data la lieve intensità e l’epicentro localizzato in mare, a 10 chilometri dal comune più vicino sulla costa.