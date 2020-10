Terremoto nelle Marche oggi, 16 ottobre 2020, scossa M 2.1 ad Ascoli Piceno – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche alle ore 4:42 di oggi, venerdì 16 ottobre 2020. Epicentro ad Ascoli Piceno, ipocentro a 18 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Ascoli Piceno, 5 km da Venarotta e Roccafluvione, 8 km da Palmiano, 9 km da Folignano, 11 km da Rotella, 12 km da Castignano e Appignano del Tronto, 13 km da Maltignano e Force, 26 km a nord ovest di Teramo, 57 km a nord di L’Aquila. Leggi anche: Terremoto molto intenso ampiamente avvertito dalla popolazione: sisma registrato dall’EMSC in Alaska

Scossa M 3.0 nel mar Ionio meridionale

Alle ore 6:52 di stamattina l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel distretto sismico mar Ionio meridionale. Epicentro in mare, 91 chilometri a sud est di Reggio di Calabria, ipocentro a 31 km di profondità. Non sono stati interessati comuni sulla terraferma, l’epicentro è stato localizzato in mare aperto. Non sono state registrate altre scosse in mattinata per il momento. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata. TERREMOTO M 4.1 AVVERTITO A CRETA: I DATI UFFICIALI EMSC

Doppia scossa in Emilia Romagna ieri

Alle ore 13.46 e 9:16 di ieri doppio sisma di magnitudo 2.2 3 2.0 in Emilia Romagna. Epicentro a Toano, in provincia di Reggio Emilia, ipocentri a 10 km di profondità in entrambi i casi. L’evento sismico di magnitudo 2.2 è stato localizzato a 3 km da Toano, 5 km da Villa Minozzo, 8 km da Carpineti, 9 km da Montefiorino, 11 km da Frassinoro e Castelnovo ne’ Monti, 12 km da Palagano, 36 km a sud di Reggio Emilia. FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN INDONESIA: I DATI UFFICIALI EMSC