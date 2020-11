Terremoto nelle Marche oggi, giovedì 19 novembre 2020, scossa M 2.4 provincia di Macerata – Dati Ingv

L ‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Puglia alle ore 2:33 di oggi. Epicentro a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 10 km da San Nicandro Garganico, 12 km da Cagnano Varano, 18 km da Carpino, 19 km da Rodi Garganico, 32 km a nord est di San Severo, 37 km a nord ovest di Manfredonia, 49 km a nord di Foggia. Leggi anche: INTENSO TERREMOTO M 5.2 NEI BALCANI, MACEDONIA. DATI EMSC

L ‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto nelle Marche tra le ore 2:18 e 10:43 di oggi , giovedì 19 novembre 2020. Magnitudo compresea tra 2.2 e 2.4 Richter. Epicentro sempre a Visso, in provincia di Macerata. Ipocentro a 6, 7 ed 8 chilometri di profondità. Vediamo di seguito quali sono i comuni interessati. Alle 10:02 sisma M 2.5 Stretto di Messina, ipocentro a 32 km. Forte scossa di terremoto M 5.3 colpisce zona altamente sismica: la terra si muove per centinaia di chilometri in Indonesia.

Le scosse di terremoto all’estero

Per quanto riguarda la situazione sismica all’estero l’INGV non ha rilevato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 19-11-2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.