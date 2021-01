Terremoto nelle Marche oggi, sabato 2 gennaio 2021, scossa M 2.2 in provincia di Macerata – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 2 gennaio 2021, scossa M 2.2 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche alle ore 1:17 della notte di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Più tardi, alle 9:38 sisma M2.1 ad Amatrice (RI), ipocentro profondo 15 km. Alle 8:44 scossa M 2.2 a Ragalna (CT), ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Ragalna, 7 km da Santa Maria di Licodia, 19 km ad ovest di Acireale. Vediamo di seguito quali sono i comuni più vicini all’epicentro della scossa. Leggi anche: Intensa scossa di terremoto nettamente avvertita nel Mediterraneo: sisma registrato dall’EMSC nelle Isole del Dodecaneso. I dati ufficiali

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 3 km da Monte Cavallo, 9 km da Serravalle di Chienti e Pieve Torina, 12 km da Sellano, Fiordimonte, Visso e Muccia, 13 km da Pievebovigliana, 14 km da Preci, 15 km da Ussita, 17 km da Fiastra, 18 km da Sefro, Acquacanina e Camerino, 19 km da Valtopina, Castelsantangelo sul Nera e Cerreto di Spoleto, 20 km da Nocera Umbra, 21 km ad est di Foligno, 49 km ad est di Perugia, 54 km a nord est di Terni, 71 km a nord ovest di Teramo. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA

Scossa M 2.0 in Umbria

Alle ore 7:46 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria con epicentro a Massa Martana, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 7 chilometri. Evento localizzato a 3 km da Massa Martana, 7 km da Todi, 8 km da Giano dell’Umbria, 12 km da Collazzone e Fratta Todina, 13 km da Monte Castello di Vibio, Acquasparta e Gualdo Cattaneo, 24 km a sud ovest di Foligno, 29 km a nord ovest di Terni. TERREMOTO, SEQUENZA SISMICA IN SICILIA: I DATI UFFICIALI INGV

CONTINUA A LEGGERE