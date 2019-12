Terremoto nelle Marche oggi, sabato 21 dicembre 2019: scossa M 2.6 in provincia di Macerata | Dati INGV

Alle ore 1:53 l’INGV ha registrato anche una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Mar Tirreno Meridionale . Epicentro in mare, a 19 km da Villafranca Tirrena e 20 km da Spadafora, entrambi in provincia di Messina, 29 km a nord ovest di Messina, 41 km a nord ovest di Reggio Calabria, 89 km a nord di Acireale. Ipocentro a 108 chilometri di profondità.

Alle ore 13.03 di oggi, inoltre, l’INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 2.5 in Sicilia con epicentro a 2 km da Piedimonte Etneo , in provincia di Catania, ipocentro a 3 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 21 km da Acireale, 34 km da Catania e 55 km da Reggio Calabria.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nelle Marche alle ore 00:19 di oggi , sabato 21 dicembre 2019. Epicentro a Castelsantangelo sul Nera , in provincia di Macerata, ipocentro a 13 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella giornata di venerdì 20 dicembre 2019, una sola scossa di terremoto di magnitudo superiore a 2.0: alle ore 17.31 sisma M 3.0 al largo del Mar Ionio Meridionale , a sud di Calabria e Sicilia, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato in mare a 97 km da Siracusa. Nessuna localitàù coinvolta sulla terraferma.

Le ultime scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda le scosse di terremoto nel mondo della giornata di oggi, 21-12-2019, l’INGV non ha segnalato nessun forte sisma di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potete seguire gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e all’estero.