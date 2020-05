Terremoto nelle Marche oggi, 21 maggio 2020, scossa M 2.4 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto nelle Marche alle ore 3:13 e 3:12 di oggi, giovedì 21 maggio 2020. Eventi sismici di magnitudo 2.2 e 2.4 Richter a Caldarola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 e 10 km di profondità. La scossa di magnitudo 2.4 è stata localizzata a 3 km da Caldarola, 6 km da Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona e Camporotondo di Fiastrone, 10 km da Fiastra, Camerino e San Ginesio, 11 km da Acquacanina e Pievebovigliana, 12 km da San Severino Marche e Tolentino, 44 km ad est di Foligno, 61 km a sud ovest di Ancona, 65 km ad est di Perugia, 66 km a nord ovest di Teramo. Violenta scossa di terremoto nel Mar Mediterraneo Centrale, sisma avvertito anche in Italia

Terremoto oggi 21 maggio 2020, le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato anche alcuni eventi sismici strumentali oggi: alle ore 3:47 sisma strumentale di magnitudo 1.9 a Caldarola, in provincia di Macerata, ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Caldarola, 5 km da Cessapalombo, 6 km da Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti e Serrapetrona, 44 km ad est di Foligno, 61 km a sud ovest di Ancona. Alle ore 1:51 di oggi lieve scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.5 registrata nel Lazio. Epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 7 km da Accumoli e Arquata del Tronto, 11 km da Norcia, 41 km ad ovest di Teramo, 47 km a nord ovest di L’Aquila, 47 km ad est di Foligno. Forte terremoto M 4.2 a Creta: zone colpite e dati ufficiali EMSC

Terremoto in Basilicata mercoledì 20 maggio 2020: scossa M 2.2 in provincia di Potenza

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 22.58 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Basilicata con epicentro localizzato a 3 chilometri da Muro Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro a 3 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 31 km da Potenza, 47 km da Battipaglia, 61 km da Avellino, 63 km da Salerno, 64 km da Cerignola, 71 km da Benevento, 76 km da Foggia e 83 km da Andria. Ecco alcuni comuni della provincia di Potenza situati nei pressi dell’epicentro: Bella (4 km da Muro Lucano), Castelgrande (5 km), San Fele (5 km), Rapone (7 km) e Ruvo del Monte (8 km).