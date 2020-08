Terremoto nelle Marche oggi, 22 agosto 2020, scossa M 3.1 avvertita in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.4 alle ore 06:35 di ieri venerdì 21 agosto 2020, con epicentro localizzato sul Mare Ionio Meridionale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 23 chilometri di profondità. L’evento è stato localizzato a 92 km a est della città di Siracusa. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a cose o persone. Alle 8:44 sisma M 2.7 Tirreno meridionale, ipocentro a 176 km. Alle 14:04 scossa M 2.2 a Triora (IM), con ipocentro a 10 km.

Il sisma di magnitudo 3.1 si è verificato a 4 km da Acquasanta Terme, 7 km da Montegallo, 8 km da Roccafluvione, 10 km da Arquata del Tronto, 11 km da Venarotta, Valle Castellana e Palmiano, 12 km da Montemonaco, 15 km da Ascoli Piceno, 16 km da Montefortino, 17 km da Rocca Santa Maria e Comunanza, 18 km da Folignano ed Accumoli, 19 km da Force, 20 km da Amandola, 29 km a nord ovest di Teramo, 51 km a nord di L’Aquila, 60 km ad est di Foligno. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 ampiamente avvertita dalla popolazione in Grecia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto nelle Marche alle ore 12:50 e 12:52 di oggi, sabato 22 agosto 2020. Epicentro ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Alle 12:50 scossa di magnitudo 3.1, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Alle 12:52 replica di magnitudo 2.5, ipocentro a 19 km di profondità. Le scosse sono state avvertite nei comuni nei pressi dell’epicentro. Di seguito vediamo quali sono le aree interessate. Fortissima scossa di terremoto di magnitudo 5.9: la terra ha tremato per centinaia di chilometri nell’Isola di Ascensione

Le forti scosse registrate nel mondo

Nella giornata di oggi, sabato 22 agosto 2020, non sono state registrate altre scosse di terremoto all’estero di magnitudo 6.0 o superiore. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.