Terremoto nelle Marche oggi, 30 aprile 2020, scossa M 2.0 in provincia di Macerata – Dati Ingv

Alle ore 00:33 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.7 in Toscana. Epicentro a Vicchio, in provincia di Firenze, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Vicchio, 7 km da Dicomano, 8 km da San Godenzo, 10 km da Londa, 12 km da Borgo San Lorenzo, 14 km da Rufina, 15 km da Marradi, 17 km da Scarperia e San Piero, 18 km da Palazzuolo sul Senio, 20 km da Premilcuore, 30 km a nord est di Firenze, 35 km a nord est di Scandicci, 36 km ad est di Prato, 47 km a sud est di Faenza, 47 km a sud ovest di Imola.

Alle ore 5:37 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.6 a Forni di Sotto, in provincia di Udine, con ipocentro a 6 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Forni di Sotto, 9 km da Tramonti di Sopra, 11 km da Tramonti di Sotto, 13 km da Frisanco e Claut, 14 km da Forni di Sopra e Andreis, 15 km da Ampezzo, Meduno e Socchieve, 16 km da Cavasso Nuovo e Fanna, 17 km da Barcis, Sauris e Maniago, 18 km da Preone, Cimolais e Montereale Valcellina, 19 km da Enemonzo e Vajont, 41 km a nord di Pordenone, 52 km a nord ovest di Udine, 80 km a nord est di Treviso. Forte scossa di terremoto M 4.9 in Indonesia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche alle ore 5:53 di oggi, giovedì 30 aprile 2020. Epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Monte Cavallo, 5 km da Pieve Torina, 7 km da Fiordimonte, 8 km da Pievebovigliana, 9 km da Muccia e Serravalle di Chienti, 10 km da Visso, 12 km da Fiastra ed Ussita, 13 km da Acquacanina, 15 km da Preci, Camerino e Sellano, 16 km da Sefro, 17 km da Castelsantangelo sul Nera e Bolognola, 19 km da Pioraco, 26 km ad est di Foligno, 52 km ad est di Perugia. Intensa scossa di terremoto M 3.6 in Iran del nord: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Nel pomeriggio di ieri, alle 16:14, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in mare: il sisma, di magnitudo 2.3, è stato localizzato nel distretto Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) con ipocentro a 28 km di profondità. Alle 18:30 di ieri sisma M 2.2 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 38 km di profondità. In serata, alle 22:35, scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel distretto Mar Ionio Meridionale con ipocentro a 9 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto registrata nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.