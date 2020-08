Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 5 agosto 2020, scossa M 2.1 provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 5 agosto 2020, scossa M 2.1 in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche alle ore 1:21 della notte di oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Evento localizzato a 5 km da Arquata del Tronto, 8 km da Montegallo, 11 km da Accumoli, 13 km da Norcia, Montemonaco, Acquasanta Terme e Castelsantangelo sul Nera, 18 km da Montefortino, 19 km da Ussita ed Amatrice, 20 km da Preci, Roccafluvione e Visso, 40 km ad ovest di Teramo, 48 km ad est di Foligno, 51 km a nord di L'Aquila. Alle 12:06 sisma 2.0 nel Lazio, ad Accumuli, in provincia di Rieti, ipocentro a 10 km. Alle 7:24 scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ad Accettura, in provincia di Matera. Ipocentro a 28 km di protìfondità.

Terremoto in Abruzzo oggi, 5 agosto 2020, scosse M 2.0 in provincia di Messina

Alle ore 1:19 di oggi l'Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.0 in Sicilia, epicentro a San Teodoro, in provincia di Messina. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 7 km da San Teodoro, 8 km da Cesarò e Troina, 12 km da Cerami, 13 km da Capizzi, 16 km da Maniace, 17 km da San Fratello, 18 km da Gagliano Castelferrato, 19 km da Alcara li Fusi, 20 km da Bronte, 55 km a nord ovest di Acireale, 57 km a nord ovest di Catania, 64 km a nord est di Caltanissetta.

Terremoto in Umbria oggi, 5 agosto 2020, scossa M 2.0 e 2.1 in provincia di Perugia

Alle ore 7:14 di oggi l'Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in provincia di Perugia, con epicentro a Massa Martana. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Massa Martana, 5 km da Acquasparta, 11 km da Montecastrilli e Giano dell'Umbria, 12 km da Todi, 13 km da Avigliano Umbro, 14 km da San Gemini e Castel Ritaldi, 16 km da Spoleto, 22 km a nord ovest di Terni, 28 km a sud ovest di Foligno, 43 km a sud est di Perugia. Alle 7:24 replica di magnitudo 2.1 sempre a Massa Martana.