Terremoto nelle Marche oggi, 6 agosto 2020, scossa M 2.3 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L'Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ad Accettura, in provincia di Matera, alle ore 7:24 di ieri. Ipocentro a 28 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Accettura, 6 km da Gorgoglione, 7 km da Cirigliano, 8 km da Stigliano, 9 km da San Mauro Forte, 10 km da Oliveto Locano, 11 km da Pietrapertosa e Guardia Perticara, 37 km a sud est di Potenza, 44 km a sud ovest di Matera, 54 km a sud ovest di Altamura.

Alle ore 12:06 di ieri l' Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel Lazio, con epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 8 chilometri da Accumoli, 10 km da Cittareale, 11 km da Norcia e Cascia, 14 km da Amatrice ed Arquata del Tronto, 17 km da Monteleone di Spoleto, 18 km da Poggiodomo, 44 km a nord ovest di L'Aquila, 44 km ad est di Terni, 46 km ad ovest di Teramo, 46 km a sud est di Foligno.

L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nelle Marche alle ore 00:28 di oggi, giovedì 6 agosto 2020. Epicentro a Fiastra, in provincia di Macerata, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Fiastra, 5 km da Fiordimonte ed Acquacanina, 7 km da Ussita, Pievebovigliana e Pieve Torina, 9 km da Bolognola e Visso, 10 km da Monte Cavallo, 11 km da Muccia, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, 15 km da Sarnano e Camerino, 35 km ad est di Foligno, 61 km ad est di Perugia, 61 km a nord ovest di Teramo.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.1 e 2.0 in Umbria alle ore 7:14 e 7:24 di ieri, epicentro a Massa Martana, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità

Le forti scosse registrate nel mondo

Nella giornata di oggi, giovedì 6 agosto 2020, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo finora.