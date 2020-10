Terremoto nelle Marche oggi, 8 ottobre 2020, scossa M 2.4 provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 8 ottobre 2020, scossa M 2.4 in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto nelle Marche, con epicentro in provincia di Ascoli Piceno. Gli eventi sismici si sono verificati tra i comuni di Roccafluvione e Venarotta tra le ore 00:07 e 00:58 di oggi, giovedì 8 ottobre 2020. Magnitudo compresa tra 2.1 e 2.4. Ipocentro tra 19 e 21 chilometri di profondità. Alle ore 10:52 lieve scossa di magnitudo 2.2 a Pizzone, in provincia di Isernia, con ipocentro a 9 km. Leggi anche: Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione: sisma registrato dall’INGV in provincia di Catania. I dati ufficiali

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 2.4 Richter si è verificato a Roccafluvione alle ore 00:56 di oggi, ipocentro a 21 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Roccafluvione, 3 km da Venarotta, 5 km da Palmiano, 8 km da Ascoli Piceno, 12 km da Force, Acquasanta Terme, Comunanza, Montegallo e Rotella, 13 km da Folignano e Montemonaco, 14 km da Valle Castellana, Castignano e Montefalcone Appennino, 29 km a nord ovest di Teramo, 57 km a nord di L’Aquila, 64 km ad est di Foligno. SCOSSA DI TERREMOTO AMPIAMENTE AVVERTITA IN ALASKA: I DATI UFFICIALI EMSC

Ieri sera scossa M 2.7 in Sicilia

Alle ore 21:09 di ieri sera l‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magntiudo 2.7 in Sicilia, con epicentro a Linguaglossa, in provincia di Catania. Ipocentro ad 1 km di profondità. Ci troviamo nella zona del vulcano Etna. Questi i comuni più vicini all’epicentro: Linguaglossa, Sant’Alfio, Castiglione di Sicilia, Milo, Moio Alcantara, Piedimonte Etneo, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Randazzo, Zafferana Etnea e Mascali. TERREMOTO PROFONDO NEL MARE CENTRALE MEDITERRANEO: I DATI UFFICIALI