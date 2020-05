Terremoto nelle Marche oggi, sabato 9 maggio 2020, scossa M 2.2 provincia di Macerata – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 9 maggio 2020, scossa M 2.2 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche alle ore 1:09 di oggi, sabato 9 maggio 2020. Epicentro a Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Serravalle di Chienti, 10 km da Nocera Umbra, 11 km da Valtopina e Sefro, 12 km da Monte Cavallo, 13 km da Muccia, 14 km da Pieve Torina, 15 km da Fiuminata, 16 km da Pioraco e Pievebovigliana, 17 km da Fiordimonte e Camerino, 19 km da Foligno, Spello e Sellano, 41 km ad est di Perugia, 59 km a nord est di Terni, 80 km a nord ovest di Teramo, 81 km a sud ovest di Ancona. Alle ore 11:55 di stamattina lieve sisma di magnitudo 2.0 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Ipocentro a 4 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da San Giovanni Rotondo, 9 km da San Marco in Lamis, 13 km da Rignano Garganico, 16 km ad ovest di Manfredonia, 30 km a nord est di Foggia. Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Iran: ci sono due vittime

Terremoto oggi 9 maggio 2020, scossa M 2.3 in mare

Alle ore 10:13 di stamattina lieve sisma di magnitudo 2.1 nel Tirreno meridionale, con ipocentro a 123 chilometri di profondità. Evento localizzato a 20 km da Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, 26 km a nord ovest di Messina, 37 km a nord ovest di Reggio Calabria, 92 km a nord di Acireale, 98 km a sud ovest di Lamezia Terme. Alle ore 3:52 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in mare, nel distretto sismico Tirreno meridionale. Epicentro al largo, 57 km a nord di Palermo, 60 km a nord di Bagheria. Ipocentro a 10 km. Alle 2:26 di stanotte registrata anche una scossa strumentale di magnitudo 1.8 a Sigillo, in provincia di Perugia. Ipocentro a 56 km di proondità. Evento localizzato a 5 km da Sigillo, 7 km da Costacciaro e Fossato di Vico, 9 km da Fabriano, 10 km da Sassoferrato, 12 km da Scheggia e Pascelupo, 14 km da Genga e Gialdo Tadino, 43 km a nord est di Perugia, 45 km a nord di Foligno. Forte scossa di terremoto avvertito in zona altamente sismica: diffusi i dati ufficiali EMSC, Indonesia

Terremoto 8 maggio 2020, ieri sera scossa M 2.4 in Sicilia

Alle ore 22:02 di ieri sera l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, epicentro a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, ipocentro a 4 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Santa Maria di Licodia, 4 km da Paternò e Biancavilla, 5 km da Ragalna, 8 km da Belpasso ed Adrano, 11 km da Camporotondo Etneo, 12 km da Nicolosi e San Pietro Clarenza, 13 km da Motta Sant’Anastasia, 14 km da Centuripe e Misterbianco, 15 km da Mascalucia e Pedara, 16 km da Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e Trecastagni, 21 km a nord ovest di Catania, 24 km ad ovest di Acireale, 71 km a nord ovest di Siracusa.