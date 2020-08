Terremoto nelle Marche oggi, domenica 30 agosto 2020: scossa M 2.3 in provincia di Macerata | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, domenica 30 agosto 2020: scossa M 2.3 a Castelsantangelo sul Nera

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella serata di oggi, domenica 30 agosto 2020, alle ore 19:25 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico, data la bassa magnitudo, non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose. L’evento sismico è stata localizzato a 40 km a est di Foligno, a 48 km a ovest di Teramo, a 53 km a nord-est di Terni, a 57 km a nord-ovest dell’Aquila e a 71 km a est di Perugia. Non sono state rilevate altre scosse nel pomeriggio di oggi. Leggi anche Etna, il vulcano torna ad eruttare: cenere e lapilli fino a Catania.

Le altre scosse di oggi, domenica 30 agosto 2020

Sono state due le altre scosse di terremoto registrate dall’Ingv nella giornata di oggi, di magnitudo superiore a 2.0. In nottata alle ore 3.33 registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a 2 km da Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 20 chilometri. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione locale e si è verificato a 46 km da San Severo, 62 km da Benevento, 65 km da Foggia e 80 km da Caserta. Alle ore 7:13 registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 sul Mare Ionio Meridionale, ipocentro a 6 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 97 km a est di Siracusa.

I terremoti di ieri, sabato 29 agosto 2020: serie di scosse in provincia di Roma

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche ieri diverse scosse in provincia di Roma, nel Lazio. La più intensa è stata registrata alle 00:52 della notte. Terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Lariano, in provincia di Roma, e ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito fino a Roma, è stato preceduto da altre due lievi scosse di magnitudo 2.1 sempre con epicentro a Lariano e seguito, alle ore 12.59, da un’altra di magnitudo 2.3. Alle 13:35 altro sisma di magnitudo 2.2, questa volta a Rocca Priora, sempre in provincia di Roma, con ipocentro a 7 km di profondità.