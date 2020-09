Terremoto in Calabria oggi, domenica 6 settembre 2020: scossa M 2.8 in provincia di Cosenza | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, domenica 6 settembre 2020: scossa M 2.8 in provincia di Cosenza

Trema la terra in Calabria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.39 di oggi, domenica 6 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a 4 km da Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 15 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale e si è verificato a 31 km da Cosenza, 66 km da Lamezia Terme e 83 km da Catanzaro. Poco più tardi, alle ore 6.14, sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a 1 km da Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 15 chilometri, verificatosi a 36 km da Foligno, 53 km da Teramo, 55 km da Terni, 64 km da L’Aquila e 66 km da Perugia. Inoltre alle ore 6.55, scossa di magnitudo 2.1 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro a 33 chilometri di profondità, sisma avvenuto all’altezza dell’Abruzzo a 90 km da San Severo e 99 km da Pescara.

Terremoto oggi, 6 settembre 2020: le altre scosse della notte

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato anche, alle ore 1.35 di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 ancora nelle Marche con epicentro a 5 km da Cantiano, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro profondo 14 chilometri, sisma verificatosi a 47 km da Perugia, 49 km da Fano, 52 km da Pesaro, 57 km da Foligno, 66 km da Arezzo e 67 km da Rimini. Registrate nella notte dall’INGV anche alcune scosse strumentali: ad esempio alle ore 00.01 sisma di magnitudo 1.5 in Sicilia con epicentro a 5 km da Cerami, in provincia di Enna, ipocentro profondo 37 km, scossa avvenuta a 57 km da Caltanissetta, 59 km da Acireale e Catania, 88 km da Gela e 97 km da Messina.

Terremoto 5 settembre 2020: le scosse in Italia della giornata di ieri

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria alle ore 1:29 di ieri, domenica 6 settembre 2020. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Evento localizzato a 2 km da Norcia, 11 km da Cascia, 13 km da Preci e Castelsantangelo sul Nera, 15 km da Accumoli ed Arquata del Tronto, 17 km da Poggiodomo, Cerreto di Spoleto e Visso, 18 km da Ussita, 39 km a sud est di Foligno, 45 km a nord est di Terni, 50 km ad ovest di Teramo. Alle ore 8:24 sisma M 2.4 al largo della costa marchigiana anconetana, ipocentro a 9 km di profondità. Nel pomeriggio, alle ore 16:19, scossa M. 2.1 in Puglia a Rodi Garganico (FG), ipocentro a 25 km di profondità. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose.