Terremoto nelle Marche oggi, martedì 14 gennaio 2020: scossa M 2.8 in provincia di Pesaro-Urbino | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata in Puglia dall‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 1:46 di oggi. Epicentro in mare, a 12 km dalle isole Tremiti, costa garganica . Ipocentro profondo 8 km.

L’Ingv ha registrato nel pomeriggio di ieri, alle ore 17:19, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana con epicentro a Castellina in Chianti , in provincia di Siena. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento sismico localizzato 13 km a nord di Siena, 38 km a sud di Firenze e 38 km a sud-est di Scandicci.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

L’INGV non ha rilevato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiori a 6.0 nel mondo nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio 2020. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo” potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e nel mondo.