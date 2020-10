Terremoto oggi, mercoledì 14 ottobre 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 14 ottobre 2020: scossa M 2.2 in provincia di Ascoli Piceno

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.22 di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 22 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 26 km da Teramo, 56 km da L’Aquila, 64 km da Montesilvano, 67 km da Foligno e 71 km da Pescara. Nel primo pomeriggio, alle ore 14.43, scossa di magnitudo 2.1 a Pietraperzia, in provincia di Enna, con ipocentro a 31 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 9 km da Caltanissetta, 42 km da Gela, 45 km da Agrigento, 66 km da Vittoria e 79 km da Ragusa.

Terremoto oggi, 14 ottobre 2020: le altre scosse di giornata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Basilicata alle ore 6:59 di oggi. Epicentro a Campomaggiore, in provincia di Potenza, ipocentro a 36 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Campomaggiore, 4 km da Albano di Lucania e Castelmezzano, 5 km da Pietrapertosa, 7 km da Trivigno, 9 km da Tricarico, 10 km da Oliveto Lucano, 11 km da Calciano e Accettura, 24 km ad est di Potenza, 46 km ad ovest di Matera, 50 km a sud ovest di Altamura. Alle 13:10 sisma di magnitudo 2.3 a Ponzano di Fermo, in provincia di Fermo, con ipocentro a 23 km. Leggi anche: Forte terremoto M 4.8 in zona altamente sismica: scossa registrata dall’EMSC al largo del Cile.

Le scosse della notte

Nella notte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. Rilevate invece scosse strumentali. La più importante è quella delle ore 4:00 di magnitudo 1.8 a Montalcino, in provincia di Siena, con ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Montalcino, 8 km da Buonconvento, 10 km da Murlo, 15 km da San Quirico d’Orcia e Civitella Paganico, 16 km da San Giovanni d’Asso, 27 km a sud di Siena, 44 km a nord est di Grosseto. FORTE TERREMOTO M 5.4 NELLO YEMEN: I DATI UFFICIALI EMSC