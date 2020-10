Terremoto nelle Marche oggi, sabato 10 ottobre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Ascoli Piceno | Dati INGV 

Scossa di terremoto registrata oggi nelle Marche, sabato 10 ottobre 2020 con epicentro a Venarotta (AP)

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. L’evento sismico di magnitudo 2.4 è stato registrato alle ore 10:20, con epicentro localizzato nella piccola città di Venarotta. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 22 km di profondità. Data la lievità della magnitudo, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a strutture o persone. La scossa è stata localizzata a 27 km a nord-ovest di Teramo, a 57 km a nord dell’Aquila, a 64 km a nord-ovest di Montesilvano e a 67 km a est di Foligno. Non sono state registrate in Italia scosse di magnitudo superiore a 2.0 nella nottata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, 9 ottobre 2020

Nella giornata di ieri l’Ingv ha registrato tre scosse di magnitudo superiore a 2.0 in Italia. La prima scossa di terremoto, in ordine cronologico, è stata registrata alle ore 3:39 di magnitudo 2.0 nelle Marche con epicentro a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 19 chilometri di profondità. In questa zona è in atto una sequenza sismica con frequenti lievi scosse che si susseguono da diversi giorni. La seconda scossa è stata registrata in provincia di Bergamo, alle ore 5:54 con epicentro nel comune di Sorisole. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Sorisole, Ranica, Alzano Lombardo e Selvino, 5 km da Zogno e a 8 km a nord est di Bergamo.

Terremoto nelle Marche oggi, sisma M 2.0 in provincia di Ascoli Piceno

Alle ore 19.13 di oggi l’INGV ha rilevato un sisma di magnitudo 2.2 in Emilia-Romagna con epicentro a Serramazzoni, in provincia di Modena, ipocentro profondo 54 chilometri. L’evento sismico è stato localizzato a 27 km a sud di Modena, a 36 km a sud-est di Reggio Emilia, a 41 km a ovest di Bologna, a 41 km a sud di Carpi e a 54 km a nord di Pistoia. Non sono state registrate altre scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0 nella nottata fra il 9 e il 10 ottobre 2020. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita anche in Turchia